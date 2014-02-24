На серой ветке московского метро произошел сбой

28 декабря 2016, среда, 22:14 – ИА СОЧИ-24



На серой ветке московского метро произошел сбой

На Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена вечером 28 декабря произошел сбой. По предварительным данным, причиной ЧП стал скачок напряжения.В результате один из поездов остановился в тоннеле между станциями "Нагорная" и "Нагатинская", сообщает Life.ru. Кроме того, на станции "Чертановская" возникло задымление – оно было оперативно ликвидировано сотрудниками МЧС.

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