На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр
23 декабря 2016, пятница, 19:44 – ИА СОЧИ-24
На севере Москвы из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр
Московская полиция получила сообщение о бомбе в здании торгового центра "Савеловский". На место происшествия выехали кинологи с собаками.Из торгового центра были эвакуированы все посетители. Life.ry публикует видео с места происшествия.
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»
Региональный общественный фонд (РОФ) имени Ахмата Кадырова, который возглавляет мать главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат-Хаджи Кадырова, отправил в Сирию гуманитарный конвой. Колонна везет 80 тонн продуктов...»