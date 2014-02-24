

Расстрел водителя Lexus в Москве попал на видео сегодня, 19:31 Директор одного из столичных автосервисов стал жертвой убийства в центре города. На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как неизвестные на внедорожнике подъехали к белому Lexus бизнесмена и открыли по автомобилю огонь...»

На севере Москвы разбился промышленный альпинист сегодня, 19:28 В Москве со здания в районе метро "ВДНХ" сорвался промышленный альпинист..»

Под Петербургом в жилом доме прогремел взрыв сегодня, 19:15 В одном из жилых домов в деревне Лаголово под Санкт-Петербургом произошел взрыв газа..»

Савченко обвинили в госизмене сегодня, 19:13 Внефракционного депутата Верховной рады Надежду Савченко заподозрили в госизмене. Украинские политики обвинили бывшую летчицу в нанесении ущерба территориальной целостности и суверенитета страны...»



Зюганова меняют на молодого сегодня, 18:46 КПРФ на грядущих президентских выборах может не выставить кандидатуру лидера партии Геннадия Зюганова. Вместо опытного политика претендентом, возможно, станет один из его более молодых соратников...»

Мужчины получат привилегии при поступлении в вузы сегодня, 18:44 Депутат Госдумы ЛДПР Борис Чернышов (ЛДПР) внес законопроект, дающий мужчинам преимущество при поступлении в педагогические вузы. Представители сильного пола смогут поступить туда без вступительных экзаменов на бюджетную основу...»

Изъятым в Москве детям выделяли 630 тысяч в месяц сегодня, 18:44 Руководитель Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Петросян заявил, что зеленоградская семья, из которой изъяли десятерых детей с ВИЧ, получала пособие от администрации города. На содержание приемышей выделялось более 630 тысяч рублей ежемесячно...»

Мужчин лишают искушений в Крещение сегодня, 18:30 Накануне великого православного праздника, Богоявления, или Крещения Господня, протоиерей, доцент Московской духовной академии Павел Великанов обратился к Интернет-пользователям с необычной просьбой. Он призвал россиян помнить о том, что они в ответе за "неправильные, смущающие и соблазняющие изображения", опубликованные в социальных сетях...»