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На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн

7 февраля 2017, вторник, 09:30 – ИА СОЧИ-24

На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн
На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн

На Зеленоградской улице на севере столицы четверо неизвестных ограбили безработного на десять миллионов рублей. Угрожая
46-летнему жителю столицы пистолетом, злоумышленники отняли у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле, сообщает агентство "Москва".Пострадавший нигде официально не работает. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", полиция ведет розыск подозреваемых.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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При пожаре в центре Москвы погиб человек

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Россия или Евросоюз: по какому пути пойдет Молдавия

В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»

сегодня, 08:14
ПВО Москвы приведены в полную боеготовность

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вчера, 22:28
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