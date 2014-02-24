На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн
7 февраля 2017, вторник, 09:30 – ИА СОЧИ-24
На севере столицы у безработного отобрали сумку с 10 млн
На Зеленоградской улице на севере столицы четверо неизвестных ограбили безработного на десять миллионов рублей. Угрожая 46-летнему жителю столицы пистолетом, злоумышленники отняли у него сумку с деньгами и скрылись на автомобиле, сообщает агентство "Москва".Пострадавший нигде официально не работает. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", полиция ведет розыск подозреваемых.
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Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»