На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб
28 декабря 2016, среда, 17:00 – ИА СОЧИ-24
На северо-востоке Москвы автомобиль врезался в столб
На северо-востоке Москвы, на Ярославском шоссе, произошло ДТП. По предварительным данным, легковой автомобиль врезался в столб. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Неосторожный водитель покинул автомобиль и сбежал в неизвестном направлении, передает агентство городских новостей "Москва".
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Катастрофа самолета Минобороны России под Сочи могла произойти из-за совокупности человеческого фактора и технической неисправности. Также есть мнение, что причиной трагедии могли стать ложные показания высоты и скорости на приборах...»