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На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед

4 января 2017, среда, 13:00 – ИА СОЧИ-24

На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед
На северо-западе Москвы мужчина провалился под лед

На северо-западе столицы мужчина провалился под лед. Как сообщает Life.ru, инцидент произошел на Авиационной улице на территории канала имени Москвы. К счастью, быстро подоспевшие спасатели эвакуировали пострадавшего. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В подмосковных Люберцах сотрудники полиции задержали за хранение крупной партии наркотиков 65-летнюю местную жительницу, Как сообщает "Московский комсомолец",  в квартире у пожилой женщины было изъято при личном досмотре 48 граммов героина, при дальнейшем обыске жилья – еще 886 граммов..»

сегодня, 17:43
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Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»

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В лесу под Москвой пропала девочка-подросток

В подмосковном лесу близ города Пущино идут поиски девочки-подростка..»

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Вооруженный мужчина порезал 11 воспитанников детсада

В Китае вооруженный ножом мужчина напал на детский сад в городе Пинсян..»

сегодня, 15:14
Украина бьется в истерике из-за заявления Ле Пен по Крыму

Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»

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