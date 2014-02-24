На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы (видео)
28 февраля 2017, вторник, 13:43 – ИА СОЧИ-24
На Сицилии проснулся самый высокий вулкан Европы (видео)
На итальянском острове Сицилия началось извержение самого высокого вулкана Европы – Этна. Увидеть зрелище невероятной красоты можно сразу из нескольких населенных пунктов. Эксперты отмечают, что потоки раскаленной лавы можно наблюдать из города Катания, находящегося у подножия Этны, и из других, более отдаленных населенных пунктов, в частности, из Таормины. Активность вулкана сопровождается небольшими взрывами и выбросом вулканических бомб. Несмотря на это, эксперты подчеркивают, что Этна не представляет опасности ни для людей, ни для близлежащих объектов, передает BNO News.
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Президент России Владимир Путин пошутил над лидером Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Во время совместной пресс-конференции по итогам встречи глав государств в Бишкеке президент Киргизии рассказал, как именно Путин его подколол...»
Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»