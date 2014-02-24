На станции "Нахимовский проспект" найден подозрительный предмет
13 января 2017, пятница, 08:45 – ИА СОЧИ-24
На станции "Нахимовский проспект" найден подозрительный предмет
Правоохранительные органы столицы проверяют станцию "Нахимовский проспект". В центре зала обнаружен бесхозный подозрительный предмет.На место происшествия вызваны кинологи. Метрополитен работает в штатном режиме, передает Life.ru.
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В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»