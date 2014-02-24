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На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

12 января 2017, четверг, 19:45 – ИА СОЧИ-24

На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу
На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади. На место происшествия были вызваны кинологи и саперы, передает Life.ru. Остановка оцеплена сотрудниками полиции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина..»

сегодня, 21:14
Опознано тело Доктора Лизы

Тело главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе лайнера Ту-154 над Черным морем 25 декабря, найдено и опознано. Семья правозащитницы и общественного деятеля готовится к ее похоронам...»

сегодня, 20:14
Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции

В Москве мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов..»

сегодня, 20:00
Бешеный пес Трампа признал слабость США

Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными...»

сегодня, 19:45
На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу

В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади..»

сегодня, 18:59
Трамп сильно напугал японцев

Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание...»

сегодня, 17:44
Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»

сегодня, 17:01
Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети

Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»
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