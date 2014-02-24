

Под Москвой грабители в масках обчистили ювелирный сегодня, 21:45 В Электростали неизвестные совершили вооруженное ограбление ювелирного магазина..»

Опознано тело Доктора Лизы сегодня, 21:14 Тело главы фонда "Справедливая помощь" Елизаветы Глинки (Доктор Лиза), погибшей в авиакатастрофе лайнера Ту-154 над Черным морем 25 декабря, найдено и опознано. Семья правозащитницы и общественного деятеля готовится к ее похоронам...»

Москвич спрыгнул с балкона в попытке сбежать от полиции сегодня, 20:14 В Москве мужчина, подозреваемый в совершении преступления, пытался скрыться от сотрудников правоохранительных органов..»

Бешеный пес Трампа признал слабость США сегодня, 20:00 Главный кандидат на пост главы Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американские вооруженные силы недостаточно сильны, чтобы противостоять основным мировым угрозам. Будущий глава Пентагона отвечал на вопросы сенаторов, и некоторые его ответы были достаточно странными...»



На трамвайной остановке в центре Москвы ищут бомбу сегодня, 19:45 В правоохранительные органы столицы поступила информация о подозрительном предмете на трамвайной остановке недалеко от Комсомольской площади..»

Трамп сильно напугал японцев сегодня, 18:59 Азиатские страны с ужасом ждут вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа, пишет Der Spiegel. Особенно сильно может пострадать Япония, которая рискует потерять миллиарды долларов из-за намерения нового американского лидера выйти из торгового договора о Транстихоокеанском партнерстве, отмечает издание...»

Истеричный Обама устроил Москве шпионский блокбастер сегодня, 17:44 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге рассказала о высылке российских дипломатов с баз отдыха в штатах Мэриленд и Нью-Йорк в канун Нового года. По ее словам, все происходящее напоминало экранизацию шпионского блокбастера...»

Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети сегодня, 17:01 Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям"...»