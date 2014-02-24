На юге Москвы экскаватор ушел под землю

В Бирюлевском дендропарке во время реконструкции прудов произошло ЧП с экскаватором. Машина буквально ушла под землю.Рабочие пытаются вытащить технику, но пока все попытки были тщетны. Очевидцы запечатлели происходящее на видео, передает портал "Мобильный репортер".
Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции"...»
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube...»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января...»
На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины...»
Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции"...»
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube...»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января...»
На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины...»