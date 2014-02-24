Неизвестный на юге Москвы похитил мальчика. Он затолкал ребенка в багажник иномарки на улице Домодедовская и скрылся в неизвестном направлении."В городе объявлен план "Перехват", – сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Полиция проверяет информацию о происшествии.
Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»
Политический аналитик Кирилл Бенедиктов считает борьбу с "российской пропагандой" и новым президентом США Дональдом Трампом проявлением политической ортодоксии. Он отметил, что неудобные вопросы игнорируются правительством страны...»
Старший научный сотрудник НИИ точных приборов Станислав Смирнов выдвинул новую версию падения Ту-154 в акватории Черного моря. Он предположил, что причиной столкновения лайнера с поверхностью воды стало обледенение самолета...»
На Светлану Лернер, жену бывшего партнера Анатолия Чубайса, ставшую жертвой нападения, были зарегистрированы компании, через которые ее супруг Михаил Лернер прятал активы и выводил за границу многомиллионные похищенные кредиты. Женщина, получившая от преступников пулю в лицо, считает, что на нее было совершено покушение с целью убийства...»