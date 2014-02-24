На юге Москвы трамвай сошел с рельсов



Известный гимнаст госпитализирован в Москве сегодня, 18:15 В Москве был экстренно госпитализирован известный советский гимнаст Виктор Лисицкий..»

Москвичей предупредили о резком похолодании сегодня, 17:30 Главное управлении МЧС по Москве предупредило местных жителей и гостей столицы о резком похолодании..»

В центре Москвы провалился грунт сегодня, 17:00 В центре Москвы в Большом Строчановском переулке произошел провал грунта..»

Политические неудачники ушедшего года сегодня, 16:00 Политическая фортуна – крайне упрямая, а зачастую и очень капризная вещь, которая может как наградить, так и отобрать все у того, кто стремится поймать ее за хвост. Кто-то в 2016 году стал ее любимчиком, а кто-то сполна познал ее жестокий и непредсказуемый характер, оказавшись выброшенным на обочину политической жизни...»



На Украине ведущую затравили за тост о россиянах сегодня, 15:44 Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»

В Петербурге двое мужчин ограбили супермаркет сегодня, 15:16 Правоохранительные органы Санкт-Петербурга расследуют громкое ограбление, которое произошло в Приморском районе города..»

Назван исполнитель новогодней бойни в Стамбуле сегодня, 14:59 Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»

В Швейцарии мужчина расстрелял полицейских сегодня, 14:44 В Швейцарии в коммуне Реэтобель кантона Аппенцелль-Аусерроден произошло нападение на полицейских..»