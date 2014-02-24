На юге Москвы трамвай сошел с рельсов

На юге Москвы трамвай столкнулся с легковым автомобилем. По предварительным данным, в результате происшествия транспорт с пассажирами сошел с рельсов.В аварии пострадали несколько человек, сообщил источник "Интерфакс" в правоохранительных органах. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Политическая фортуна – крайне упрямая, а зачастую и очень капризная вещь, которая может как наградить, так и отобрать все у того, кто стремится поймать ее за хвост. Кто-то в 2016 году стал ее любимчиком, а кто-то сполна познал ее жестокий и непредсказуемый характер, оказавшись выброшенным на обочину политической жизни...»
Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»
Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»
Политическая фортуна – крайне упрямая, а зачастую и очень капризная вещь, которая может как наградить, так и отобрать все у того, кто стремится поймать ее за хвост. Кто-то в 2016 году стал ее любимчиком, а кто-то сполна познал ее жестокий и непредсказуемый характер, оказавшись выброшенным на обочину политической жизни...»
Украинская ведущая Алла Ковальчук оказалась в центре скандала из-за того, что во время шоу осмелилась поднять тост за россиян. Многие жители страны не оценили ее настроений и начали угрожать ей расправой...»
Правоохранительные органы Турции продвинулись в расследовании страшной бойни, которая произошла в одном из ночных клубов Стамбула в новогоднюю ночь. По предварительным данным, полицейским удалось установить имя злоумышленника...»