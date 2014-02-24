На юге Москвы у мужчины отобрали пакет с 1,5 миллиона рублей
13 января 2017, пятница, 10:44 – ИА СОЧИ-24
На юге Москвы у мужчины отобрали пакет с 1,5 миллиона рублей
На юге столицы в районе дома 6 по Кировоградской улице злоумышленники ограбили прохожего. "Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу к нему подошли двое неизвестных, один из которых ударил его по голове битой, после чего похитили у него пакет с деньгами", – сообщает агентство "Москва" со ссылкой на МВД. В пакете находились личные средства пострадавшего в размере 1,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой".
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В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»