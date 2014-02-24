На юго-востоке Москвы автомобиль загорелся после наезда на заправку

29 декабря 2016, четверг, 16:01 – ИА СОЧИ-24



На юго-востоке Москвы автомобиль загорелся после наезда на заправку

На юго-востоке Москвы, на Люблинской улице, автомобиль Chevrolet протаранил заправку, передает Life.ru. В результате столкновения машина загорелась, но благодаря оперативным действиям сотрудников станции огонь удалось быстро потушить. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. Пострадавших нет. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.

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