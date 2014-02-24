На юго-востоке Москвы автомобиль загорелся после наезда на заправку
29 декабря 2016, четверг, 16:01 – ИА СОЧИ-24
На юго-востоке Москвы автомобиль загорелся после наезда на заправку
На юго-востоке Москвы, на Люблинской улице, автомобиль Chevrolet протаранил заправку, передает Life.ru. В результате столкновения машина загорелась, но благодаря оперативным действиям сотрудников станции огонь удалось быстро потушить. По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением. Пострадавших нет. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД.
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Известный журналист Алексей Венедиктов прокомментировал на своей страничке в Twitter реакцию Минобороны на карикатуры Charlie Hebdo. Неуместную шутку главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" раскритиковали его же подписчики...»
Специалист в области смешанных боевых искусств (ММА) Джефф Монсон опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook необычное видео. В ролике запечатлен министр иностранных дел России Сергей Лавров: спортсмен склеил куски его выступлений таким образом, чтобы получился полноценный рассказ об итогах года...»