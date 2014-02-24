На юго-востоке Москвы грабители с ножом ранили прохожего
17 января 2017, вторник, 20:43 – ИА СОЧИ-24
На юго-востоке Москвы грабители с ножом ранили прохожего
Вечером 17 января на юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление. Двое мужчин с ножом набросились на прохожего, ранили его и забрали ценные вещи – деньги и телефон.Полицейским удалось выйти на след преступников: по предварительным данным, они двигаются по железнодорожным путям в сторону Южного речного порта. Правоохранители пытаются задержать злоумышленников, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»