На юго-востоке Москвы ограбили ювелирный магазин

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Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста вчера, 21:30 Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении...»

Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак вчера, 21:15 Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»

В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури вчера, 21:13 В Мурманске кондуктор выгнал девочку на мороз во время снежной бури..»