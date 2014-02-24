На юго-востоке Москвы ограбили ювелирный магазин
26 января 2017, четверг, 22:15 – ИА СОЧИ-24
На юго-востоке Москвы ограбили ювелирный магазин
Вечером 26 января на юго-востоке Москвы произошло вооруженное ограбление. Неизвестные ворвались в ювелирные магазин на улице Маршала Кузнецова, ранили нескольких человек и вынесли украшения.Сумма ущерба от действия злоумышленников не называется. Полиция ведет поиск подозреваемых, передает Life.ru.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
вчера, 21:46
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак
Беженец из Гамбии утонул средь бела дня в канале Венеции из-за равнодушия наблюдавших за его мучениями людей. Никто из очевидцев происшествия даже не попытался спасти утопающего...»
вчера, 21:44
Трамп подмочил рейтинг PornHub
Политические волнения в США, связанные с женскими маршами против Трампа, привели к изменениям рейтинга одного из популярных ресурсов. Резко снизилось число посещений известного порносайта PornHub...»
вчера, 21:30
Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста
Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении...»
вчера, 21:15
Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»
вчера, 21:46
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак
Беженец из Гамбии утонул средь бела дня в канале Венеции из-за равнодушия наблюдавших за его мучениями людей. Никто из очевидцев происшествия даже не попытался спасти утопающего...»
вчера, 21:44
Трамп подмочил рейтинг PornHub
Политические волнения в США, связанные с женскими маршами против Трампа, привели к изменениям рейтинга одного из популярных ресурсов. Резко снизилось число посещений известного порносайта PornHub...»
вчера, 21:30
Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста
Беременной женщине, на которую вместе с ее двухлетним сыном и пожилой мамой 26 января в Москве напал таксист, грозит выкидыш. По ее словам, водитель был предупрежден, что она находится в положении...»
вчера, 21:15
Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак
Дизайнер Артемий Лебедев и блогер Алексей Навальный встретились на теледебатах. Их общение должно было состояться 25 января, но после саркастического поста в "Живом журнале", в котором Навальному досталось от Лебедева, оппоненты буквально сцепились в эфире телеканала "Дождь"...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
комментариев - 1, 16-6-2014
Депутаты предложили вернуть имперский флаг
комментариев - 10, 28-4-2014
Названы недобросовестные застройщики Краснодарского края
комментариев - 1, 28-4-2014
Киев выдвинул ультиматум Донецку
комментариев - 2, 13-4-2014
Водозабор на реке Бешенка готов на 70 процентов
комментариев - 1, 29-3-2014
Рейтинг Обамы упал до рекордного минимума
комментариев - 1, 29-3-2014
Толоконникова защищает зеков ради пиара
комментариев - 1, 29-3-2014
Под санкции США попали Сечин и Козак
комментариев - 1, 28-3-2014
В Грузии вербуют наемников для Украины
комментариев - 1, 27-3-2014
Украина перекрыла подачу воды в Крым
комментариев - 1, 25-3-2014
Десятки тысяч армян вернутся в Крым
комментариев - 1, 20-3-2014
Украина сохраняет русский язык
комментариев - 1, 24-2-2014
Саакашвили допросят по десяти делам
комментариев - 1, 24-2-2014
Ким Чен Ын показал младшую сестру
РЕКЛАМА