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На юго-востоке Москвы столкнулись семь машин

23 декабря 2016, пятница, 08:28 – ИА СОЧИ-24

На юго-востоке Москвы столкнулись семь машин
На юго-востоке Москвы столкнулись семь машин

Возле дома №61 по Рязанскому проспекту на юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей. "В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено", – цитирует ТАСС представителя столичной Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются все причины произошедшего. Очевидцы рассказали, что водитель, который считается главным виновником аварии, в момент столкновения мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, передает "РЕН ТВ". В момент разбора ЖТП он находился в своем автомобиле. Последствия аварии попали на видео.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству...»

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Украинец убил себя в Москве назло бывшей жене

Тело 62-летнего гражданина Украины было обнаружено висящим у подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы. Ответственность за свою смерть мужчина возложил на бывшую жену и сына...»

сегодня, 11:00
В Москве трое неизвестных жестоко избили иностранца

На юго-востоке столицы возле торгового центра "Москва" трое неизвестных до смерти забили гражданина Японии..»

сегодня, 10:58
Почему поругались Москва и Душанбе

Воздушная война между Душанбе и Москвой набирает обороты. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырtх российских городов. Это стало ответом на запрет полtтов таджикской "Сомон Эйр" в регионы России...»

сегодня, 10:30
Российская армия возбудила Госдеп

Слова Владимира Путина о том, что армия России сильнее любого потенциального агрессора, не на шутку взбудоражили Госдепартамент США. Представитель американского ведомства Джон Кирби не согласился с этим высказыванием и назвал вооруженные силы своей страны самыми мощными в истории...»

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сегодня, 10:01
Названы десять самых сильных армий мира

Специализирующийся на военных новостях и обзорах канал Global Conflict выпустил видео, в котором перечислены десять сильнейших армий мира. На первое место американские эксперты поместили США, на второе – Россию. а на третье – Китай...»

сегодня, 09:30
Наезд грузовика на ярмарку в Берлине попал на видео

В Германии продолжаются поиски уроженца Туниса Аниса Амри, который подозревается в атаке на рождественскую ярмарку в Берлине. Сам момент нападения был заснят камерой видеорегистратора в автомобиле одного из случайных свидетелей...»
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