На юго-востоке Москвы столкнулись семь машин



Путин оказался популярнее Санта-Клауса сегодня, 11:28 Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству...»

Украинец убил себя в Москве назло бывшей жене сегодня, 11:00 Тело 62-летнего гражданина Украины было обнаружено висящим у подъезда жилого дома на северо-востоке Москвы. Ответственность за свою смерть мужчина возложил на бывшую жену и сына...»

В Москве трое неизвестных жестоко избили иностранца сегодня, 11:00 На юго-востоке столицы возле торгового центра "Москва" трое неизвестных до смерти забили гражданина Японии..»

Почему поругались Москва и Душанбе сегодня, 10:58 Воздушная война между Душанбе и Москвой набирает обороты. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырtх российских городов. Это стало ответом на запрет полtтов таджикской "Сомон Эйр" в регионы России...»



Российская армия возбудила Госдеп сегодня, 10:30 Слова Владимира Путина о том, что армия России сильнее любого потенциального агрессора, не на шутку взбудоражили Госдепартамент США. Представитель американского ведомства Джон Кирби не согласился с этим высказыванием и назвал вооруженные силы своей страны самыми мощными в истории...»

Трамп назвал нежеланных гостей на инагурации сегодня, 10:16 Избранный президент США Дональд Трамп поделился своими размышлениями в преддверии торжественной церемонии вступления в должность..»

Названы десять самых сильных армий мира сегодня, 10:01 Специализирующийся на военных новостях и обзорах канал Global Conflict выпустил видео, в котором перечислены десять сильнейших армий мира. На первое место американские эксперты поместили США, на второе – Россию. а на третье – Китай...»

Наезд грузовика на ярмарку в Берлине попал на видео сегодня, 09:30 В Германии продолжаются поиски уроженца Туниса Аниса Амри, который подозревается в атаке на рождественскую ярмарку в Берлине. Сам момент нападения был заснят камерой видеорегистратора в автомобиле одного из случайных свидетелей...»