На юго-востоке Москвы столкнулись семь машин

Возле дома №61 по Рязанскому проспекту на юго-востоке Москвы столкнулись семь автомобилей. "В аварии пострадал один человек. Движение транспорта из-за ДТП на участке проспекта затруднено", – цитирует ТАСС представителя столичной Госавтоинспекции. На месте работают сотрудники ДПС, устанавливаются все причины произошедшего. Очевидцы рассказали, что водитель, который считается главным виновником аварии, в момент столкновения мог находиться в состоянии алкогольного опьянения, передает "РЕН ТВ". В момент разбора ЖТП он находился в своем автомобиле. Последствия аварии попали на видео.
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Несмотря на предновогодние хлопоты, западные СМИ внимательно следят за ситуацией в России и с нетерпением ждут предстоящей пресс-конференции Владимира Путина. Иностранные журналисты даже отметили, что главное мероприятие года с участием президента вполне может составить конкуренцию католическому Рождеству...»
Воздушная война между Душанбе и Москвой набирает обороты. Таджикистан отменил рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" из четырtх российских городов. Это стало ответом на запрет полtтов таджикской "Сомон Эйр" в регионы России...»
Слова Владимира Путина о том, что армия России сильнее любого потенциального агрессора, не на шутку взбудоражили Госдепартамент США. Представитель американского ведомства Джон Кирби не согласился с этим высказыванием и назвал вооруженные силы своей страны самыми мощными в истории...»
Специализирующийся на военных новостях и обзорах канал Global Conflict выпустил видео, в котором перечислены десять сильнейших армий мира. На первое место американские эксперты поместили США, на второе – Россию. а на третье – Китай...»
В Германии продолжаются поиски уроженца Туниса Аниса Амри, который подозревается в атаке на рождественскую ярмарку в Берлине. Сам момент нападения был заснят камерой видеорегистратора в автомобиле одного из случайных свидетелей...»