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На юго-востоке Москвы угнали два грузовика на 7 миллионов рублей

12 января 2017, четверг, 09:15 – ИА СОЧИ-24

На юго-востоке Москвы угнали два грузовика на 7 миллионов рублей
На юго-востоке Москвы угнали два грузовика на 7 миллионов рублей

Два большегрузных автомобиля Scania угнаны с улицы Пруд-Ключики на юго-востоке Москвы, передает Life.ru. С заявлением в полицию обратился водитель одной из столичных фирм. Сумма ущерба оценивается в семь миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Уставшие ждать украинцы разочаровались в ЕС

Американское интернет-издание Politico утверждает, что украинцы больше не испытывают энтузиазма по поводу отношений их страны с Евросоюзом. Охватившая многих граждан страны эйфория после государственного переворота зимой 2014 года сменилась унынием и разочарованием, пишут журналисты...»

сегодня, 12:44
В Петербурге угнали газель с колбасой на 1,4 млн рублей

В полицию Санкт-Петербурга обратился 41-летний водитель компании, занимающейся оптовыми продажами..»

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Назван автор доклада "о Трампе и путанах"

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил оказался автором доклада о якобы собранном Москвой компромате на Дональда Трампа. Как выяснили СМИ, ныне он возглавляет фирму, специализирующуюся на сборе информации...»

сегодня, 12:31
Улюкаева просят выпустить погулять

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин выступил в защиту бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Он обратился в суд с просьбой облегчить условия домашнего ареста для бывшего чиновника...»

сегодня, 12:01
Три иномарки устроили аварию на западе Москвы

На пересечении проспекта Вернадского и улицы Удальцова на западе Москвы столкнулись автомобили Porsche Cayenne, Mitsubishi и BMW, передает телеканал "360"..»

сегодня, 11:43
Медики назвали условия здорового сна

Теплые носки, надетые перед тем как лечь в кровать, способны убить любовную страсть, но зато помогут крепко выспаться. К такому выводу пришла группа британских ученых во главе с Джеймсом Гудвином...»

сегодня, 11:43
"МегаФон" покупает контрольный пакет Mail.Ru Group

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) получила ходатайство ПАО "МегаФон" о приобретении доли в холдинге Mail.Ru Group. Об этом "Интерфаксу" заявили в пресс-службе ведомства...»

сегодня, 11:43
Сенат США начал отмену законов Обамы

Сенат США проголосовал за отмену Obamaсare. Система здравоохранения, введенная уходящим президентом Бараком Обамой, себя не оправдала. Такого мнения придерживается 51 сенатор, с ними не согласны 48 человек...»
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