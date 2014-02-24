На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом
10 января 2017, вторник, 19:59 – ИА СОЧИ-24
На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом
На Боровском шоссе в Москве случилось серьезное ДТП, По неизвестным причинам столкнулось маршрутное такси и автобус. В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Официально подтверждена информация об одном пострадавшем.
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Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»
Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»