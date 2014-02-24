ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом

10 января 2017, вторник, 19:59 – ИА СОЧИ-24

На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом
На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом

На Боровском шоссе в Москве случилось серьезное ДТП, По неизвестным причинам столкнулось маршрутное такси и автобус. В результате происшествия пострадали несколько человек, сообщил источник агентства городских новостей "Москва" в правоохранительных органах. Официально подтверждена информация об одном пострадавшем.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:30
В Москве жилой дом затопило горячей водой

В Москве в жилом доме прорвало трубу с горячей водой..»

сегодня, 21:29
В Москве эвакуировали отделение Сбербанка

Сотрудники вневедомственной охраны произвели эвакуацию из здания одного из московских отделений Сбербанка на Ленинградском проспекте..»

сегодня, 21:14
Умер ученый и политик Алексей Яблоков

В Центральной клинической больнице умер известный ученый и политический деятель Алексея Яблоков..»

сегодня, 20:45
В Москве в детском центре вспыхнул пожар

В детском центре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы вспыхнул пожар..»

сегодня, 20:43
Борис Джонсон удивил заявлением о России

Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»

сегодня, 20:29
Савченко скрыла второй список пленных украинцев

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»

сегодня, 20:15
Кто заменит Елизавету II

Наследником британской короны должен стать старший сын Елизаветы II – принц Уэльский Чарльз. Если новость о смерти королевы подтвердится, Букингемский дворец запустит процедуру передачи власти...»

сегодня, 19:59
На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом

На Боровском шоссе в Москве случилось серьезное ДТП, По неизвестным причинам столкнулось маршрутное такси и автобус..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 21:30
В Москве жилой дом затопило горячей водой

В Москве в жилом доме прорвало трубу с горячей водой..»

сегодня, 21:29
В Москве эвакуировали отделение Сбербанка

Сотрудники вневедомственной охраны произвели эвакуацию из здания одного из московских отделений Сбербанка на Ленинградском проспекте..»

сегодня, 21:14
Умер ученый и политик Алексей Яблоков

В Центральной клинической больнице умер известный ученый и политический деятель Алексея Яблоков..»

сегодня, 20:45
В Москве в детском центре вспыхнул пожар

В детском центре на Кронштадтском бульваре на севере Москвы вспыхнул пожар..»

сегодня, 20:43
Борис Джонсон удивил заявлением о России

Министр иностранных дел Великобритании кардинально поменял свое мнение о России. На встрече с американскими конгрессменами глава британской дипломатии призвал не демонизировать Москву и ее политику...»

сегодня, 20:29
Савченко скрыла второй список пленных украинцев

Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, опубликовавшая 10 января на своей странице в Facebook список пленных, заявила, что он не единственный. Однако пока новый список она обнародовать не может...»

сегодня, 20:15
Кто заменит Елизавету II

Наследником британской короны должен стать старший сын Елизаветы II – принц Уэльский Чарльз. Если новость о смерти королевы подтвердится, Букингемский дворец запустит процедуру передачи власти...»

сегодня, 19:59
На юго-западе Москвы маршрутка столкнулась с автобусом

На Боровском шоссе в Москве случилось серьезное ДТП, По неизвестным причинам столкнулось маршрутное такси и автобус..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.