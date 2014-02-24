На юго-западе Москвы произошел крупный пожар

На юго-западе российской столицы произошел крупный пожар. Как сообщает пресс-служба МЧС, огонь вспыхнул в здании склада с товарами народного потребления. Общая площадь возгорания составила одну тысячу квадратных метров. Пожару присвоена вторая категория сложности по пятибалльной шкале, на месте ЧП создан оперативный штаб по ликвидации ЧП. Спасателям пришло потратить около двух часов на локализацию пожара. "В здании произошли частичные обрушения стен и кровли. На месте ЧП работают около 40 пожарно-спасательных расчетов", – отметили в пресс-службе ведомства. Причины возгорания устанавливаются.
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Скандально известный депутат Верховной Рады Олег Ляшко вновь подогрел слухи о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. На этот раз лидер "Радикальной партии" отправился на отдых в Таиланд в компании своего заместителя и друга Юрия Сухина...»
Заявление лидера французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен о законном присоединении Крыма к России вызвало настоящую истерику на Украине. МИД Незалежной даже пообещал закрыть француженке въезд в страну...»