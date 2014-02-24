На юго-западе Москвы загорелась мойка

Управление информации Главного управления МЧС России по Москве сообщило о пожаре в здании на по улице Кржиижановского на юго-западе Москвы. "Горение происходит на площади 750 квадратных метров", – говорится в сообщении ведомства на официальной странице в Twitter. Горит автомойка, передает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб города. Пожар удалось локализовать в 12:17. Сведений о пострадавших не поступало, угрозы дальнейшего распространения пламени нет. На месте пожара работают 15 подразделений МЧС (67 человек).
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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»
Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»
Флешмоб под названием "В метро без штанов", иллюстрирующим всю суть акции, не состоялся в Москве, поскольку полиция задержала его организатора Марка Веселого прямо перед началом всего действа на станции "Цветной бульвар"..»
Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»