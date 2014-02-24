На Украине хотят отказаться от "российских" букв

Украинский алфавит вскоре могут перевести с кириллицы на латиницу. Такая мера поспособствует сближению страны с Евросоюзом и окончательному разрыву отношений с Россией. Киевский журналист Станислав Речинский прокомментировал рассматриваемый народными депутатами "языковой закон". На своей странице в соцсети Facebook он сообщил, что в перспективе следует вовсе отказаться от кириллицы, дабы подчеркнуть независимость от Кремля."Чем больше мы будем отличаться от России – тем лучше. Чем дальше от России – тем лучше. Стоило бы и в Конституцию Украины внести некоторые изменения. В первой же строчке. "Україна є суверенна і незалежна, антимоскальска, демократична, соціальна, правова держава", – написал Речинский.Журналист уверен, что вражда – это хорошо. По его словам, нынешнее поколение украинцев должно оставить потомству "заряд ненависти к московитам как носителям антиукраинской идеологии". "Ненависть – это самое главное, что мы должны оставить потомкам. Не тяжелую ненависть бессилия, но веселую ненависть неизбежной мести. И полный игнор, в том числе и как государства", – пояснил Речинский. Отметим, что этот пост, как и большинство его сообщений, написан на русском языке.
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Российские войска войдут в Белоруссию летом 2017 года – и там останутся. С экспертным прогнозом выступил украинский блогер и военный эксперт Алексей Арестович. В итоге Украине придется вести войну на три фронта, предупреждает "аналитик"...»
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