На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова

23 марта 2017, четверг, 17:58 – ИА СОЧИ-24



На Украине назвали виновных в убийстве Вороненкова

Возглавляющий украинское оппозиционное политическое движение "Рух новых сил" экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили назвал виновных в убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве. Политик возложил всю ответственность за произошедшее на министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и его окружение."Когда руководство полиции не занято крышеванием схем и зарабатыванием денег, в стране безопасно", – написал он на своей странице в Facebook. Аваков же, по словам Саакашвили, вместе со своей "бандой" продолжают действовать как ни в чем не бывало. Саакашвили напомнил, что это уже второе громкое политическое убийство в центре украинской столицы за последние несколько месяцев. "До сих пор не раскрыто убийство Павла Шеремета, совершенное средь бела дня под камерами. А в это время СБУ в свободное от занятия бизнесом время тратит все ресурсы на слежку за политическими оппонентами", – сказал политик.Напомним, 23 марта в центре Киева был убит бывший депутат Госдумы России Денис Вороненков. Кроме того, его охранник также получил серьезные ранения.По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное убийство".Между тем совершивший нападение на Вороненкова мужчина скончался от полученных ранений. Это произошло, когда злоумышленник находился на операционном столе в одной из клиник украинской столицы. Врачи делали киллеру трепанацию черепа, поврежденного выстрелом охранника убитого депутата. В ходе операции у мужчины десять раз останавливалось сердце. "Готовый. Вызывайте начальство", – цитирует одного из силовиков украинское издание "Вести". Информацию подтвердил главврач больницы, а также сотрудники правоохранительных органов, которые осуществляли охрану больницы.

СОЧИ 24