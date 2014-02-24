На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России). Представитель Радикальной партии призвал украинское правительство оказать "политическую, информационную и военную поддержку чеченскому подполью". По его словам, "подвиг" террористов должен стать примером для "украинских воинов"."Вчера шестеро героев погибли, забрав с собой в могилу шестерых московских оккупантов", – заявил на заседании Верховной рады Игорь Мосийчук. При этом он призвал "вольные народы" к борьбе против России.Между тем в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии прокомментировали нападение террористов на военную часть в Чечне, сообщает РИА Новости. В ведомстве отметили, что шестеро погибших солдат "до конца выполнили свой воинский долг". "Бандиты были уничтожены. Бойцы Росгвардии доказали, что они противодействуют террористическим угрозам и надежно обеспечивают мирную жизнь российских граждан", – заявили в департаменте. По словам представителя ведомства, трагедия в Чечне показывает, что Росгвардия находится "на переднем крае борьбы с международным терроризмом". Напомним, в Наурской станице Чечни террористы напали на пункт полка Росгвардии. В результате трагедии погибли шестеро бойцов, еще трое были ранены. Глава республики Рамзан Кадыров предположил, что боевики хотели захватить хранящееся на базе оружие.
Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России)...»
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Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России)...»
Телохранитель бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова подвергся резкой критике после появления видео убийства политика. Эксперты изучили опубликованные кадры и пришли к выводу, что охранник не сделал все возможное для спасения шефа...»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»