

Пожар на военном складе под Харьковом тушили два дня сегодня, 20:29 Под Харьковом сотрудники МЧС Украины завершили тушение пожара на военном складе боеприпасов..»

На Украине обрадовались нападениям ИГ в Чечне сегодня, 20:01 Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук на заседании правительства одобрил убийство бойцов Росгвардии в Чечне. Отметим, что ответственность за происшествие взяло на себя "ИГ" (террористическая организация, запрещена в России)...»

Странные ошибки охранника Вороненкова сегодня, 19:13 Телохранитель бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова подвергся резкой критике после появления видео убийства политика. Эксперты изучили опубликованные кадры и пришли к выводу, что охранник не сделал все возможное для спасения шефа...»

На Калужском шоссе случился пожар сегодня, 19:00 На 45-м километре Калужского шоссе в Подмосковье произошло возгорание..»



Стали известны самые пьющие регионы России сегодня, 18:44 В Совете Федерации в пятницу, 24 марта, представили "Рейтинг трезвости". Как оказалось, антилидерами списка стали Магаданская область и Чукотский автономный округ...»

Лукашенко пожаловался на провокацию Меркель сегодня, 17:28 Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил некоммерческие фонды США и Германии в финансировании беспорядков в стране. Как заявили в пресс-службе белорусского лидера, выделение средств на соответствующие цели в основном осуществлялось через Литву и Польшу...»

Опубликовано видео убийства Дениса Вороненкова сегодня, 17:13 На YouTube появилось видео убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова. На опубликованных кадрах видно, что убийца подошел к ничего не подозревающему политику сзади...»

Экс-глава Интерпола назвал заказчика убийства Вороненкова сегодня, 17:00 В украинском бюро Интерпола назвали возможного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. По предварительным данным, киллера нанял бывший гражданский супруг Марии Максаковой...»