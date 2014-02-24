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На Украине освободили похищенного СБУ россиянина

27 декабря 2016, вторник, 12:43 – ИА СОЧИ-24

На Украине освободили похищенного СБУ россиянина
На Украине освободили похищенного СБУ россиянина

Исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что благодаря усилиям российской стороны удалось добиться освобождения из плена похищенного в Одессе сотрудниками украинских спецслужб гражданина России. Известно, что в июне 2014 года мужчина отдыхал на территории Украины вместе с семьей. Служба безопасности Украины задержала его и без каких-либо оснований обвинила в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке страны.Во время допросов к россиянину применялось физическое и психологическое насилие, подчеркнули в Следственном комитете. "Объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы", – заметили в ведомстве. Мужчине угрожали расправой не только над ним, но и над его родственниками.Сломленный давлением мужчина дал признательные показания и был осужден условно. Однако уже на выходе из суда он вновь был захвачен украинскими спецслужбами и без каких-либо законных оснований удерживался в тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей) СБУ.Следствие установило конкретных лиц, причастных к похищению россиянина. Расследование этого дела и аналогичных ему продолжается.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 14:31
Как приумножить капитал в интернете

Глобальная Сеть на сегодняшний день генерирует виртуальные финансы, вполне сопоставимые (а то и большие) по объему с обращением денег в реальном мире. Ежедневно через счета в интернете проходят суммы с десятью нулями. Какие же финансовые инструменты для приумножения капиталов предлагает виртуальный мир?..»

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Как с умом использовать электронные деньги

В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»

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сегодня, 14:29
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