На Украине освободили похищенного СБУ россиянина

Исполняющая обязанности руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что благодаря усилиям российской стороны удалось добиться освобождения из плена похищенного в Одессе сотрудниками украинских спецслужб гражданина России. Известно, что в июне 2014 года мужчина отдыхал на территории Украины вместе с семьей. Служба безопасности Украины задержала его и без каких-либо оснований обвинила в вербовке местных жителей для участия в вооруженном конфликте на юго-востоке страны.Во время допросов к россиянину применялось физическое и психологическое насилие, подчеркнули в Следственном комитете. "Объективные данные, которые опровергали версию украинских следователей, а также иные доказательства невиновности задержанного были проигнорированы", – заметили в ведомстве. Мужчине угрожали расправой не только над ним, но и над его родственниками.Сломленный давлением мужчина дал признательные показания и был осужден условно. Однако уже на выходе из суда он вновь был захвачен украинскими спецслужбами и без каких-либо законных оснований удерживался в тайных тюрьмах (помещениях, не предназначенных для содержания людей) СБУ.Следствие установило конкретных лиц, причастных к похищению россиянина. Расследование этого дела и аналогичных ему продолжается.
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В наш век электронная коммерция развивается семимильными шагами. Через Сеть ежедневно проходят миллиарды долларов. Пользователи уже давно оценили удобство электронных денег и активно пользуются онлайн-магазинами и сервисами. Однако интернет – это не только возможность потратить, но и пополнить свой кошелек. Причем не виртуально, а вполне реально...»
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова предложила подсчитать, сколько евреев переехали с Украины в Израиль за минувшие три года. Эту мысль она озвучила на фоне заявления Министра обороны Израиля Авигдора Либермана, который предложил евреям эмигрировать из Франции...»
3D-реконструкция крушения лайнера Ту-154 над Черным морем была опубликована в Сети. Она создана на основании показаний сотрудника береговой охраны пограничных войск ФСБ, ставшего свидетелем трагедии...»