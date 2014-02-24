На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе
2 февраля 2017, четверг, 22:13 – ИА СОЧИ-24
На Украине пьяные прокуроры устроили стрельбу в кафе
О происшествии сообщил экс-советник министра внутренних дел Украины, журналист Константин Стогний на своей странице в Facebook. Он рассказал, что на праздновании назначения прокурора одной из местных прокуратур пьяные сотрудники устроили стрельбу в кафе. "Завалились, как водится, в кафе. Напились, разогнали молодежную тусовку. Но этого показалось мало. Надо же отметить назначение на должность нового князька! И учинили перестрелку из пистолетов. Посетители вызвали полицию. Приехавшие, в соответствии с новым Кодексом полицейского, решили все полюбовно припрятать", – написал журналист. "Перепуганные и уставшие от произвола местных правоохранителей люди, связались с нашими корреспондентами. Мы с правоохранителями просим прокомментировать событие и пытаемся выяснить, было ли оно вообще зарегистрировано. Внятного ответа пока нет… ", – рассказал Стогний.
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Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
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