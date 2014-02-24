На Украине разгорается скандал из-за масла "Кремлевское"

23 января 2017, понедельник, 16:13 – ИА СОЧИ-24



На Украине разгорается скандал из-за масла "Кремлевское"

Процесс декоммунизации, начатый на Украине, порой дает сбои. Украинский журналист Денис Казанский обнаружил на прилавках магазинов сливочное масло с "вражеским" названием.На одном из заводовв Хмельницкой областивыпускают сливочное масло "Кремлевское" с изображением российской символики на упаковке. Об этом в соцсети рассказал журналист Денис Казанский. Судя по информации на упаковке "непатриотичного" продукта, масло "Кремлевское" производит Староконстантиновский молочный завод. "Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка – стимул не покупать", – негодует Казанский на странице своего аккаунта. Разоблачительный пост он сопроводил соответствующим фото. Продукт с "вражеским" названием, произведенный на Украине, возмутил и других пользователей Сети. Некоторые из них заявили, что непременно пожалуются на продавцов масла, если увидят его на прилавках."У нас в Киеве такого масла не видела. Увижу – выставлю претензии к продавцу", "Назвали хоть бы "Не Кремлевское" – так отреагировали украинские пользователина сообщение земляка.Однако не все украинцы разделяют подобные настроения. Некоторые пользователи соцсети весьма критично отреагировали на пост журналиста. Напомним, в 2016 году в Ивано-Франковске местное колбасное предприятие решило переименовать колбасу "Московскую". Полюбившееся украинцам мясное изделие теперь носит название "Бандеровская".Ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно рекомендовал местным производителям избавиться от названий, которые ассоциируются с советским прошлым. Он убежден, что процесс декоммунизации – "вопрос национальной безопасности".Как писали Dni.Ru, в июле прошлого года украинский кабинет министров утвердил перечень исторических государственных наименований, которые запрещено использовать в качестве названий для юридических лиц. В частности, под запрет правительства попали слова и словосочетания "Киевская Русь", "Новороссия", "Малороссия", "Губерния" и ряд других.

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