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На Украине разгорается скандал из-за масла "Кремлевское"
23 января 2017, понедельник, 16:13 – ИА СОЧИ-24
На одном из заводов
в Хмельницкой области
выпускают сливочное масло "Кремлевское" с изображением российской символики на упаковке. Об этом в соцсети рассказал журналист Денис Казанский. Судя по информации на упаковке "непатриотичного" продукта, масло "Кремлевское" производит Староконстантиновский молочный завод. "Странный маркетинговый ход. Для меня такая картинка – стимул не покупать", – негодует Казанский на странице своего аккаунта. Разоблачительный пост он сопроводил соответствующим фото. Продукт с "вражеским" названием, произведенный на Украине, возмутил и других пользователей Сети. Некоторые из них заявили, что непременно пожалуются на продавцов масла, если увидят его на прилавках."У нас в Киеве такого масла не видела. Увижу – выставлю претензии к продавцу", "Назвали хоть бы "Не Кремлевское" – так отреагировали украинские пользователи
на сообщение земляка.Однако не все украинцы разделяют подобные настроения. Некоторые пользователи соцсети весьма критично отреагировали на пост журналиста. Напомним, в 2016 году в Ивано-Франковске местное колбасное предприятие решило переименовать колбасу "Московскую". Полюбившееся украинцам мясное изделие теперь носит название "Бандеровская".Ранее президент Украины Петр Порошенко неоднократно рекомендовал местным производителям избавиться от названий, которые ассоциируются с советским прошлым. Он убежден, что процесс декоммунизации – "вопрос национальной безопасности".Как писали Dni.Ru, в июле прошлого года украинский кабинет министров утвердил перечень исторических государственных наименований, которые запрещено использовать в качестве названий для юридических лиц. В частности, под запрет правительства попали слова и словосочетания "Киевская Русь", "Новороссия", "Малороссия", "Губерния" и ряд других.
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