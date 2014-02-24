На Украине разогнали организаторов "Евровидения"

Медиаэксперт Анатолий Шарий заявил, что команда специалистов, занимавшаяся подготовкой "Евровидения-2017" на Украине, уволена. Такое решение удивило Европейский вещательный союз. О том, что организаторы песенного конкурса стали больше не нужны, Шарий сообщил на своей странице в Facebook. По информации медиаэксперта, Европейский вещательный союз был удивлен таким решением."А тем временем "Евровидение"... В НТКУ началась серьезная борьба за власть. Гройсман поставил руководить организацией Павла Грицака. По моей информации, команду Евровидения планировали уволить в понедельник и... уволили", – отметил Шарий. Европейские представители организаторов песенного конкурса покинули Украину. Медиаэксперт отметил, что "проведение конкурса в Украине все больше под вопросом". Напомним, ранее организаторы "Евровидения-2017" фактически согласились с намерением Украины закрыть конкурс для артистов из России.Как писали Dni.ru, "Евровидение-2017" уже не раз находилось под угрозой срыва. Сначала Киев не мог выбрать город, где пройдет конкурс, а затем и концертную площадку.Затем украинские власти отменили продажу билетов на мероприятие. По словам генерального директора Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НСТУ) Павла Грицака, такое решение принял Антимонопольный комитет. Ранее ведомство отменило результаты тендера на закупку услуг официального продавца билетов.
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Если США хотят заключить сделку с Россией на Ближнем Востоке, то администрации президента Дональда Трампа необходимо максимально ослабить Иран и свергнуть правящий в нем режим. Об этом пишет влиятельная американская газета The Wall Street Journal...»
Денис Вороненков будет исключен из рядов КПРФ в том случае, если подтвердится информация о приобретении им гражданства Украины. Впрочем, коммунисты уверены: интервью с экс-депутатом, опубликованное украинскими СМИ, подлинное. Более того, у бывших однопартийцев Вороненкова есть информация, что он нацелился занять пост губернатора Одесской области...»
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) ввела временные ограничения в отношении Жлобинского мясокомбината в Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы ведомства..»
Переодевшийся в девушку цыган зашел в магазин в Полысаеве Кемеровской области и потребовал отдать ему деньги из кассы за снятие порчи с продавщицы. На следующий день потерпевшая обратилась в полицию...»
У руководителей фракций Госдумы появятся по 30 помощников на общественных началах в регионах, ими могут стать бывшие депутаты. Как пояснил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, помощники будут заниматься экспертной деятельностью и работой с избирателями...»