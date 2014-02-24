На Украине завели дело против майора Прилепина

16 февраля 2017, четверг, 20:45 – ИА СОЧИ-24



На Украине завели дело против майора Прилепина

В Киеве завели уголовное дело в отношении российского писателя Захара Прилепина. Недавно он отправился в Донбасс отстаивать интересы ополченцев и мирного населения.Служба безопасности Украины ведет досудебное расследование вотношении Прилепина сразу по двум статьям Уголовного кодекса: "участие вдеятельности террористической организации" и "финансированиетерроризма". Об этом сообщила пресс-секретарь украинской спецслужбы ЕленаГитлянская.На этой неделе Захар Прилепин отправился всамопровозглашенную ДНР защищать права проживающих там людей. Он занял постзаместителя командира одного из батальонов ополченцев. Глава республикиАлександр Захарченко присвоил писателю звание майора и лично вручил ему погоны.По словам Захара Прилепина, на Донбассе он ощущает себя неписателем, а военным. Тем не менее, по убеждениям он пацифист и свою рольопределяет, как миротворческую. Хотя, если придется стрелять (а Захар уверен,что придется), сомнений у него не возникнет.Поступок литератора вызвал массовые обсуждения в кругах интеллигенции.Иван Охлобыстин в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, чтоочень уважает поступок Прилепина. "Захар – человек слова и дела", -сказал актер. А поэтесса Вера Полозкова шокировала поклонников своимикомментариями в Facebook. Она написала, что уже открыла шампанское в честь"отстреленной башки" писателя Захара Прилепина. Виртуальное "выступление" поэтессы вызвало неменее широкое обсуждение, чем поступоксамого Прилепина. Попытки подписчиков образумить Веру не привели ни к чемухорошему. Всем желающим вступить с ней в конструктивный диалог Полозковаотвечала не менее резко.Захар Прилепин тоже не обошел вниманием скандальный постколлеги по цеху. "Она женщина, ей жить, детей растить, надо беречь своюпсихику, нельзя так себя распускать", – заявил писатель.Прилепин в прошлом служил командиром отделения в ОМОНе,принимал участие в боевых действиях в Чечне в 1996 и 1999 годах.

СОЧИ 24