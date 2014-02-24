На Урале похитили 12-летнюю девочку

В Оренбурге неизвестные на автомобиле Lada похитили 12-летнюю девочку. Злоумышленники насильно посадили ее в машину и скрылись.Момент похищения школьницы попал на видео. На опубликованных кадрах видно, как автомобиль с девочкой внутри удаляется с места происшествия. Сотрудники регионального управления Следственного комитета ведут поиск преступников.
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»
Госдума и правительство России договорились о тесном сотрудничестве на начальном этапе создания законопроектов. Предварительно решено, что депутаты смогут вносить коррективы в важнейшие инициативы кабинета министров...»
Авторы программы The Late Show на телеканале CBS "прервали" передачу эфиром российского телеканала RT ("Russia Today") с известной композицией советского певца Эдуарда Хиля. Таким образом юмористическая передача недавний технический сбой на телеканале C-SPAN, эфир которого прервала трансляция RT, что впоследствии трактовалось некоторыми СМИ как очередная хакерская атака со стороны России...»