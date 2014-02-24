На востоке Москвы до смерти забили женщину

В одной из московских больниц скончалась 54-летняя Светлана Г., которая была найдена без сознания 1 января. На теле женщины были обнаружены многочисленные ушибы, переломы, а также черепно-мозговая травма.Пострадавшая была госпитализирована, но спасти ее не удалось. "Женщина скончалась, находясь в коме сегодня днем", – сообщил источник Life.ru. По факту убийства проводится расследование.
Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции"...»
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube...»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января...»
На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины...»
Судьба Исаакиевского собора взволновала петербургскую общественность. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб городу на Неве. В свою очередь, законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции"...»
В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в В Мексике родились сиамские близнецы с редкой аномалией, когда на одном общем теле с двумя руками и ногами растут две головы. Видеозапись была опубликована в YouTube...»
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой и депутат Виталий Милонов раскритиковали свою коллегу по нижней палате парламента, телеведущую Оксану Пушкину за неуместное, по их мнению, употребление термина "партнеры". Вызвавшее упреки слово Пушкина произнесла в ходе заседания Госдумы 11 января...»
На следующей неделе в швейцарском Давосе состоится Международный экономический форум, который пройдет под знаком победы Дональда Трампа на выборах президента США и ожидаемой нормализации отношений между Москвой и Вашингтоном. При этом эксперты утверждают, что на встрече будет затронута тема окончания войны на Донбассе, а также представлены планы по примирению России и Украины...»