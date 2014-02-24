На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы
6 января 2017, пятница, 12:01 – ИА СОЧИ-24
На востоке Москвы найден труп мужчины с огнестрельным ранением головы
На востоке Москвыв квартире на улице Рудневка обнаружен труп мужчины. Как сообщает "360 Подмосковье", полицию на место ЧП вызвала мать погибшего. Мужчина был найден с огнестрельным ранение височной области головы. Рядом с телом лежал травматический пистолет По предварительным данным, москвич покончил с собой. По данному факту проводится проверка.
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Шторм "Аксель", который прошел в Северном море, преподнёс подарок жителям немецкого острова Лангеог. Стихия сорвала с грузового корабля и выбросила на побережье контейнеры с "киндер-сюрпризами". Десятки тысяч "яиц" разбросало на берегу...»