На востоке Москвы от кишечной инфекции умер ребенок
13 января 2017, пятница, 10:01 – ИА СОЧИ-24
На востоке Москвы от кишечной инфекции умер ребенок
На востоке Москвы полицейские нашли мертвым десятилетнего мальчика. Признаков насильственной смерти на теле не зафиксировано, передает Life.ru. По предварительным данным, ребенок скончался от кишечной инфекции. Труп отправлен на экспертизу.
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В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»
В Вашингтоне готовятся массовые акции протеста в день инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как сообщает агентство Reuters, организацией демонстраций занимается группа под названием DisruptJ20 ("Сорви 20 января")...»
В австралийской телестудии перед самым началом эфира ведущая Эмбер Шерлок устроила настоящий скандал своей коллеге Джули Снук. Причиной конфликта девушек стал наряд, в котором Джули появилась в кадре...»