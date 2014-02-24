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На востоке Москвы случился транспортный коллапс

19 января 2017, четверг, 18:59 – ИА СОЧИ-24

На востоке Москвы случился транспортный коллапс
На востоке Москвы случился транспортный коллапс

Вечером 19 января на востоке Москвы случился транспортный коллапс. Как сообщает корреспондент Dni.Ru, виной огромных пробок стал неработающий светафор на въезде в район Кожухово."Забиты все дороги из Кожухово и в него, тут ад. Все сигналят, мигают фарами", – сообщает журналист, ставший невольным заложником сложившейся ситуации. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", в этом районе перекрыт въезд на улицу Наташи Качуевской и улицу Дмитриевского – там ведутся дорожные работы.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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