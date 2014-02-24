На востоке Москвы загорелся жилой дом



Любимые занятия политических пенсионеров сегодня, 11:44 Барак Обама без средств к существованию не останется. И дело не только в приличной президентской пенсии: многочисленные таланты бывшего лидера Америки по достоинству оценили предприниматели, которые предлагают ему работу. Экс-политики на рынке труда товар ценный...»

В Подмосковье при взрыве сауны пострадал человек сегодня, 11:31 В Люберцах утром 20 января прогремел взрыв..»

В России изменят границы регионов сегодня, 11:14 В Министерстве экономического развития подготовили проект Стратегии пространственного развития России до 2030 года. Документ предусматривает приоритетное развитие геостратегически важных территорий – Дальнего Востока, Республики Крым и города Севастополь, а также создание макрорегионов...»

На севере Москвы зарезали пенсионера сегодня, 11:01 В Москве в квартире на улице Стромынка было обнаружено тело 69-летнего мужчины, передает сетевое издание m24.ru..»