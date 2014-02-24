На востоке Москвы зарезали пенсионера

В Москве в квартире на улице Стромынка было обнаружено тело 69-летнего мужчины, передает сетевое издание m24.ru. По предварительным данным, смерть наступила за час до приезда правоохранителей.На теле пенсионера было обнаружено колото-резаное ранение, труп отправлен на исследование. По факту произошедшего возбуждено уголовно дело, сообщает агентство городских новостей "Москва".
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Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин поспорил с первым вице-премьером Игорем Шуваловым о стабилизации курса рубля. Поводом для развернувшейся между чиновниками дискуссии стало повышение цен на углеводороды и последующее за этим укрепление российской валюты...»
Россияне высмеяли главу "Роснано" Анатолия Чубайса за высказывания о "глобальной политической катастрофе" и "ужасе", царящем среди участников экономического форума в Давосе. В соцсетях активно обсуждают позицию политика...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил с 80-летием бывшего главу Татарстана Минтимера Шаймиева. Председатель нижней палаты российского парламента поблагодарил юбиляра, охарактеризовав его как выдающегося государственного деятеля и замечательного человека...»
Как правило, черные комедии не отличаются глубоким смыслом, а любителей пошутить на мрачные темы мы воспринимаем как людей весьма недалеких. Однако результаты исследования австрийских ученых неожиданно разрушили эти стереотипы...»