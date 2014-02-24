На выборах президента Туркмении ажиотаж

12 февраля 2017, воскресенье, 09:29 – ИА СОЧИ-24



На выборах президента Туркмении ажиотаж

Наблюдатели на выборах президента Туркменистана сообщают об очередях на избирательных участках. Они отмечают, что выборы проходят при большом интересе к процессу голосования и высокой явке.В Туркменистане проходят пятые президентские выборы,и граждане принимают активное участие в голосовании – на избирательных участкахобразовались очереди. Граждане приходят целыми семьями, с детьми. А атмосферанапоминает праздничную. Информацию о высоком интересе к выборному процессу впервые часы после старта процедуры подтверждают национальные наблюдатели."Участки открылись в семь часов утра, оченьмного желающих проголосовать с самого открытия, – рассказала представительСоюза женщин Туркменистана. – На моем участке очередь в тридцать человек, всехотят принять участие в этом событии, отдать свой гражданский долг".Всего по данным Центральной избирательной комиссиистраны, мониторинг выборного процесса ведут 3223 наблюдателя, которыеконтролируют ход голосования на 2587 избирательных участках по всей стране. Еще39 избирательных участков открыты в дипломатических представительствахТуркменистана за рубежом.Помимо национальных наблюдателей, мониторинг навыборах осуществляют шесть международных организаций – специальная миссия СНГ игруппа оценщиков Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ,ШОС, Парламентское Собрание союза Белоруссии и России, Организация исламскогосотрудничества, ООН. Их задача – следить за легитимностью и открытостьювыборного процесса, а также за соответствием хода голосования конституционнымнормам страны. Для наблюдателей организован беспрепятственный доступ научастки.В первые часы проведения выборов наблюдатели сообщилио высоком интересе граждан к голосованию, отдельно отметив отсутствиеконфликтных ситуаций. Ранее руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГЕвгений Слобода отметил, что приглашение, сделанное международным организациям,принять участие в мониторинге выборов, свидетельствует, что задача руководстваТуркменистана заключается в "дальнейшей демократизации общества". "Инициатива пригласить (миссию СНГ – Прим.Dni.Ru) к участию в мониторинге выборов исходила от туркменского центральногокомитета по выборам и референдумам", – сказал он.Всего в мониторингевыборов принимает участие более 150 представителей международных организаций и37 иностранных журналистов. Выборы президента Туркменистана проводятся в пятыйраз. На главный руководящий пост в стране претендуют девять кандидатов, в томчисле действующий глава государства Гурбангулы Бердымухамедов.

СОЧИ 24