На западе Москвы иномарка протаранила автобус



Депутатов заинтересовал "золотой" унитаз охранника "Газпрома" сегодня, 14:15 Депутат Госдумы Валерий Рашкин требует разобраться, откуда у охранника "Газпрома" появился "золотой" унитаз за 200 тысяч рублей. По его словам, подобные новости вызывают "ненависть" у россиян...»

Путину предложат создать "Голос" для бизнесменов сегодня, 14:13 Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»

Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет сегодня, 14:00 В Министерстве обороны рассказали об эффективности системы противоракетной обороны города Москвы..»

Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки сегодня, 14:00 Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»



Мизулина бросила Миронова сегодня, 13:44 Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»

Француз отбирает у россиянки детей из-за наследства сегодня, 13:15 Французский дедушка оставил все свое состояние в размере полумиллиона евро любимым внукам. Однако этими деньгами хочет единолично распоряжаться отец богатых наследников – племянник покойного...»

Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома" сегодня, 13:00 Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи "золотого" унитаза. Похитители выплатили ему 200 тысяч рублей...»

Силуанов пошел в атаку на наличность россиян сегодня, 12:58 Глава Министерства финансов России Антон Силуанов предложил ограничить использование гражданами наличных денежных средств. По его мнению, это позволит увеличить сумму собранных налогов и в целом улучшить состояние выходящей из кризиса экономики...»