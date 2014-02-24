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На западе Москвы иномарка протаранила автобус

23 января 2017, понедельник, 10:45 – ИА СОЧИ-24

На западе Москвы иномарка протаранила автобус
На западе Москвы иномарка протаранила автобус

Утром 23 января на западе Москвы произошла авария. Автомобиль Chevrolet протаранил рейсовый автобус, следовавший по маршруту "104к".Пострадали два человека, водитель иномарки находится без сознания – он получил серьезную травму головы. На месте ДТП работают сотрудники экстренных служб города, передает Life.ru.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Депутат Госдумы Валерий Рашкин требует разобраться, откуда у охранника "Газпрома" появился "золотой" унитаз за 200 тысяч рублей. По его словам, подобные новости вызывают "ненависть" у россиян...»

сегодня, 14:13
Путину предложат создать "Голос" для бизнесменов

Первый вице-премьер Игорь Шувалов предложил генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту создать аналог программы "Голос" для молодых бизнесменов. По его мнению, передача поможет в продвижении предпринимательских ценностей. Он планирует обратиться с соответствующей инициативой к президенту России Владимиру Путину...»

сегодня, 14:00
Система ПРО в Москве засекла запуск 10 ракет

В Министерстве обороны рассказали об эффективности системы противоракетной обороны города Москвы..»

сегодня, 14:00
Россия гудит: безработный москвич побил беременную из-за парковки

Новость о москвиче. избившем беременную женщину из-за неправильной парковки автомобиля, вызвала широкий резонанс в обществе. Пользователи Сети возмущены хамским поведением мужчины и требуют наказать его по всей строгости закона...»

сегодня, 13:44
Мизулина бросила Миронова

Член Совета Федерации, бывший председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Елена Мизулина решила покинуть ряды партии Сергея Миронова "Справедливая Россия". Об этом СМИ сообщили в пресс-службе парламентария...»

сегодня, 13:15
Француз отбирает у россиянки детей из-за наследства

Французский дедушка оставил все свое состояние в размере полумиллиона евро любимым внукам. Однако этими деньгами хочет единолично распоряжаться отец богатых наследников – племянник покойного...»

сегодня, 13:00
Мигранты поплатились за кражу унитаза у охранника "Газпрома"

Охранник "Газпрома" обратился в полицию с заявлением о прекращении расследования кражи "золотого" унитаза. Похитители выплатили ему 200 тысяч рублей...»

сегодня, 12:58
Силуанов пошел в атаку на наличность россиян

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