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На женщину напали в отделении почты Москвы

27 декабря 2016, вторник, 22:16 – ИА СОЧИ-24

На женщину напали в отделении почты Москвы
На женщину напали в отделении почты Москвы


Посетительницу почтового отделения атаковал неизвестный хулиган с газовым баллончиком. На место выехала следственно-оперативная группа, передает Life.ru. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы на улице Энергетической. Подробности происшествия уточняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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На женщину напали в отделении почты Москвы

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сегодня, 20:45
В Петербурге поезд насмерть сбил мужчину

На станции "Купчино" в Санкт-Петербурге поезд насмерть сбил мужчину..»

сегодня, 20:30
В Россию пришел новый вид ВИЧ

В России появился новый ВИЧ. Смертельно опасный вирус образовался в нашей стране из смешения ранее доминировавшего в России штамма и нового, занесенного из Центральной Азии...»

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