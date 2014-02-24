На женщину напали в отделении почты Москвы

Посетительницу почтового отделения атаковал неизвестный хулиган с газовым баллончиком. На место выехала следственно-оперативная группа, передает Life.ru. Инцидент произошел на юго-востоке Москвы на улице Энергетической. Подробности происшествия уточняются.
Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»
Специалистам удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию диалога командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»
Предварительный анализ показаний черного ящика потерпевшего крушение в районе Сочи самолета Минобороны подтверждает версию катастрофы, связанную с ошибкой пилотирования. Установлены и допрошены новые очевидцы трагедии...»
Специалистам удалось послушать последний разговор экипажа самолета Ту-154, разбившегося в результате катастрофы у побережья Сочи. Судя по содержанию диалога командира корабля и его помощника, на воздушном судне возникли проблемы с закрылками...»