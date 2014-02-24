Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

28 декабря 2016, среда, 19:29 – ИА СОЧИ-24



Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

В Москву был доставлен второй бортовой самописец рухнувшего лайнера Ту-154, который был поднят со дна Черного моря членами поисково-спасательного отряда. Специалисты приступили к работе с записывающим устройством"Черный ящик доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка", – рассказал источник ТАСС в силовых структурах. На извлечение информации бортового самописца может уйти несколько суток.

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