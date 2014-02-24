ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

28 декабря 2016, среда, 19:29 – ИА СОЧИ-24

Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

В Москву был доставлен второй бортовой самописец рухнувшего лайнера Ту-154, который был поднят со дна Черного моря членами поисково-спасательного отряда. Специалисты приступили к работе с записывающим устройством"Черный ящик доставлен в Москву, его состояние хорошее, сейчас идет его расшифровка", – рассказал источник ТАСС в силовых структурах. На извлечение информации бортового самописца может уйти несколько суток.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:29
МЧС приостановило операцию на месте падению Ту-154

Сотрудники МЧС были вынуждены приостановить поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи..»

сегодня, 20:29
Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований

Международный союз биатлонистов отстранил от участия в международных соревнованиях россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову..»

сегодня, 19:59
Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы

Новогодние каникулы обещают быть по-зимнему морозными и лютыми. Холодать в московском регионе начнет уже с 3 января...»

сегодня, 19:29
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

В Москву был доставлен второй бортовой самописец рухнувшего лайнера Ту-154, который был поднят со дна Черного моря членами поисково-спасательного отряда..»

сегодня, 19:15
Под Петербургом в пруду утонул ребенок

На одном из дачных участков в в деревне Логи Ленинградской области утонул 6-летний ребенок..»

сегодня, 19:15
Российское посольство попало под обстрел в Сирии

В столице Сирии Дамаске российское посольство обстреляли из миномета..»

сегодня, 18:58
Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154

Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни...»

сегодня, 18:58
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Барак Обама не обеспечивает спокойного перехода власти. Он обвинил Обаму в создании препятствий для этого...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 20:29
МЧС приостановило операцию на месте падению Ту-154

Сотрудники МЧС были вынуждены приостановить поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154 у берегов Сочи..»

сегодня, 20:29
Биатлонисток Вилухину и Романову отстранили от соревнований

Международный союз биатлонистов отстранил от участия в международных соревнованиях россиянок Ольгу Вилухину и Яну Романову..»

сегодня, 19:59
Новый год принесет в Москву 20-градусные морозы

Новогодние каникулы обещают быть по-зимнему морозными и лютыми. Холодать в московском регионе начнет уже с 3 января...»

сегодня, 19:29
Началась расшифровка второго черного ящика Ту-154

В Москву был доставлен второй бортовой самописец рухнувшего лайнера Ту-154, который был поднят со дна Черного моря членами поисково-спасательного отряда..»

сегодня, 19:15
Под Петербургом в пруду утонул ребенок

На одном из дачных участков в в деревне Логи Ленинградской области утонул 6-летний ребенок..»

сегодня, 19:15
Российское посольство попало под обстрел в Сирии

В столице Сирии Дамаске российское посольство обстреляли из миномета..»

сегодня, 18:58
Charlie Hebdo посмеялся над катастрофой Ту-154

Карикатуристы французского журнала Charlie Hebdo смеются над памятью погибших пассажиров самолета ТУ-154 Минобороны России, рухнувшего 25 декабря в Черном море. Издание опубликовало карикатуру на последние секунды их жизни...»

сегодня, 18:58
Неудачник Обама из последних сил цепляется за власть

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что действующий глава государства Барак Обама не обеспечивает спокойного перехода власти. Он обвинил Обаму в создании препятствий для этого...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.