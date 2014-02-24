ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

13 января 2017, пятница, 16:15 – ИА СОЧИ-24

Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза
Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями.
Мария, подруга подозреваемой в избиении приемных детей Светланы Дель, рассказала, что детей доставили не в специализированную больницу, как сообщалось ранее, а в обычную. Главный врач медицинского учреждения позвонил Светлане и заявил, что у них нет необходимой для лечения ВИЧ терапии, сообщает Life.ru.По словам Марии, ее подруга "побежала сломя ноги с терапией в больницу, потому что ее нужно принимать строго по часам: она давала в 8 утра и 8 вечера". "Получается, что дети пропустили два приема", – заключила женщина.Эту информацию подтвердила и сама Светлана. "Сотрудники опеки должны были отвезти в специализированную больницу, но они в простой больнице. Я ездила и передала им лекарства и продукты", – рассказала она.Светлана заявила, что у нее изъяли восемь приемных детей, а также двух усыновленных в возрасте шести лет. "Все восемь приемных детей – ВИЧ-положительные, и они нуждаются в терапии", – пояснила она, отметив, что хочет вернуть всех.По словам матери, причиной изъятия детей стало избиение неизвестными ее шестилетнего приемного сына Сергея. "У одного из детей воспитатели обнаружили синяки в детском саду. Они вызвали полицию и представителей опеки. Ребенок сообщил, что был избит папой. Всех приемных и усыновленных детей забрали сразу", – рассказала Светлана Дель.Медики подтвердили факт жестокого избиения шестилетнего мальчика. "Сразу был проведен осмотр малышей. У одного из них зафиксированы множественные ссадины и ушибы тела, гематомы головы, ягодиц и нижних конечностей", – заявил источник в медицинских кругах.У Светланы Дель есть и родные дети. Органы опеки также хотели изъять ее трехлетнего сына. Мать категорически отрицает все обвинения в избиении детей.В Департаменте социальной защиты населения Москвы пояснили, что органы опеки "поддерживают маму во всем", так как им "нужны достоверные факты о ситуации в этой семье". При этом в ведомстве отметили, что дети смогут вернуться домой, если факт избиения не подтвердится."Было принято решение на время проверки этого факта, подчеркну, только на время проверки, поместить детей в безопасное место. Сейчас восемь детей находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, а два ребенка находятся в нашем социальном центре, они в безопасности, и мать может контактировать с ними, когда захочет", – заявила заместитель руководителя департамента Татьяна Барсукова.При этом источник в органах опеки отметил, что дети находились в ужасных условиях. По его словам, в доме Светланы царила антисанитария. Тем не менее на ее фотографиях в социальных сетях видно, что семья живет в обустроенном деревянном доме.Подруга Светланы заявила, что она, как и многие другие женщины, имеющие приемышей, не верит обвинениям органов опеки. Она боится, что ее детей также могут изъять."Это кошмар. Мы, приемные мамы, сидим, и нас трясет, мы понимаем, что следующим может быть каждый из нас. Никто нас не защитит. У моей семьи много завистников, можно все что угодно извратить и подставить", – рассказала Мария.Отметим, что Светлана Дель и сама прежде была работником медицинского учреждения. Она занимала должность пресс-секретаря Мариинской больницы Санкт-Петербурга."Светлана Дель работала на должности пресс-секретаря. Она была уволена 25 ноября 2015 года по собственному желанию в связи с переездом в другой город", – сообщили в Мариинской больнице. На данный момент она официально не трудоустроена, однако работает редактором многих столичных информационных сайтов.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:16
Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили...»

сегодня, 16:45
Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»

сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 17:16
Госдума осталась без прогульщиков

Введенная новым регламентом Госдумы финансовая ответственность за прогулы оказалась действенной мерой. Пропустивших заседания без уважительной причины парламентариев проверки не выявили...»

сегодня, 16:45
Володин призвал депутатов болеть дома

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов с заботой и вниманием относиться к своему здоровью. Он отметил, что в случае заболевания ОРЗ и ОРВИ парламентариям лучше оставаться дома и не приходить на работу, дабы не заражать коллег...»

сегодня, 16:43
Скворцову рассмешил запрет курить в зависимости от возраста

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова считает, что отказ от курения в стране должен произойти "спонтанно". Чиновник назвала "смешной" идею своего ведомства о полном запрете на продажу сигарет родившимся после 2014 года, после достижения ими совершеннолетия...»

сегодня, 16:30
Как Порошенко переплюнул Януковича

Три года назад Украина взбунтовалась против законов, инициированных Виктором Януковичем. Сегодня Петр Порошенко не только восстанавливает законодательные нормы, вызвавшие бурю негодования в обществе, но и вносит в Раду новые спорные инициативы...»

сегодня, 16:15
Минздрав внес 28 спиртовых настоек в группу риска

Министерство здравоохранения России рассмотрело вопрос о рецептурном отпуске некоторых спиртосодержащих настоек..»

сегодня, 16:15
Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями...»

сегодня, 15:59
В Марселе прогремели два мощных взрыва

Издание Daily Star на основании сообщений жителей Марселя сообщило о двух мощных взрывах, прогремевших в городе..»

сегодня, 15:45
Под Воронежем женщина напоила сына кислотой

В отношении 24-летней жительницы Воронежской области возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное в отношении малолетнего", говорится в сообщении на сайте Следственного комитета России..»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.