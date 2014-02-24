Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

13 января 2017, пятница, 16:15 – ИА СОЧИ-24



Над изъятыми детьми с ВИЧ нависла новая угроза

Зараженные ВИЧ дети, изъятые из приемной семьи Светланы Дель, пропустили два приема критически необходимых лекарств. Нарушение графика чревато для них серьезными последствиями.Мария, подруга подозреваемой в избиении приемных детей Светланы Дель, рассказала, что детей доставили не в специализированную больницу, как сообщалось ранее, а в обычную. Главный врач медицинского учреждения позвонил Светлане и заявил, что у них нет необходимой для лечения ВИЧ терапии, сообщает Life.ru.По словам Марии, ее подруга "побежала сломя ноги с терапией в больницу, потому что ее нужно принимать строго по часам: она давала в 8 утра и 8 вечера". "Получается, что дети пропустили два приема", – заключила женщина.Эту информацию подтвердила и сама Светлана. "Сотрудники опеки должны были отвезти в специализированную больницу, но они в простой больнице. Я ездила и передала им лекарства и продукты", – рассказала она.Светлана заявила, что у нее изъяли восемь приемных детей, а также двух усыновленных в возрасте шести лет. "Все восемь приемных детей – ВИЧ-положительные, и они нуждаются в терапии", – пояснила она, отметив, что хочет вернуть всех.По словам матери, причиной изъятия детей стало избиение неизвестными ее шестилетнего приемного сына Сергея. "У одного из детей воспитатели обнаружили синяки в детском саду. Они вызвали полицию и представителей опеки. Ребенок сообщил, что был избит папой. Всех приемных и усыновленных детей забрали сразу", – рассказала Светлана Дель.Медики подтвердили факт жестокого избиения шестилетнего мальчика. "Сразу был проведен осмотр малышей. У одного из них зафиксированы множественные ссадины и ушибы тела, гематомы головы, ягодиц и нижних конечностей", – заявил источник в медицинских кругах.У Светланы Дель есть и родные дети. Органы опеки также хотели изъять ее трехлетнего сына. Мать категорически отрицает все обвинения в избиении детей.В Департаменте социальной защиты населения Москвы пояснили, что органы опеки "поддерживают маму во всем", так как им "нужны достоверные факты о ситуации в этой семье". При этом в ведомстве отметили, что дети смогут вернуться домой, если факт избиения не подтвердится."Было принято решение на время проверки этого факта, подчеркну, только на время проверки, поместить детей в безопасное место. Сейчас восемь детей находятся в медицинском учреждении, поскольку они инфицированы ВИЧ, а два ребенка находятся в нашем социальном центре, они в безопасности, и мать может контактировать с ними, когда захочет", – заявила заместитель руководителя департамента Татьяна Барсукова.При этом источник в органах опеки отметил, что дети находились в ужасных условиях. По его словам, в доме Светланы царила антисанитария. Тем не менее на ее фотографиях в социальных сетях видно, что семья живет в обустроенном деревянном доме.Подруга Светланы заявила, что она, как и многие другие женщины, имеющие приемышей, не верит обвинениям органов опеки. Она боится, что ее детей также могут изъять."Это кошмар. Мы, приемные мамы, сидим, и нас трясет, мы понимаем, что следующим может быть каждый из нас. Никто нас не защитит. У моей семьи много завистников, можно все что угодно извратить и подставить", – рассказала Мария.Отметим, что Светлана Дель и сама прежде была работником медицинского учреждения. Она занимала должность пресс-секретаря Мариинской больницы Санкт-Петербурга."Светлана Дель работала на должности пресс-секретаря. Она была уволена 25 ноября 2015 года по собственному желанию в связи с переездом в другой город", – сообщили в Мариинской больнице. На данный момент она официально не трудоустроена, однако работает редактором многих столичных информационных сайтов.

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