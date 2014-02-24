Над украинскими ракетами посмеялся Рогозин

Вице-премьер России Дмитрий Рогозин с юмором отнесся к заявлению депутата Верховной рады Украины Сергея Пашинского. Тот в эфире "5 канала" сообщил, что украинская оборонная промышленность создает уникальное ракетное оружие, "которого в России нет". "Точнее, которого в России уже нет", – уточнил на своей странице в Facebook Рогозин.
Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»
Американские СМИ выясили подробности новогоднего праздника, который для себя организовал избранный президент США Дональд Трамп. Ночь на 1 января он планирует провести в собственной резиденции "Мар-а-Лаго" во Флоренции, где помимо членов его семьи будут присутствовать 800 гостей...»
Как удивительный и невероятный шаг охарактеризовала решение президента России Владимира Путина не принимать аналогичных мер в ответ на высылку российских дипломатов из США обозреватель канала CNN Джилл Догерти. А в Москве надеются, что выходка Обамы – последнее неумное решение уходящей администрации США...»