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Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

8 января 2017, воскресенье, 16:59 – ИА СОЧИ-24

Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео
Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео
Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека.
Сообщается, что водитель направил грузовик на группу израильских военных, которые только вышли из автобуса. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, четверо погибли. Сообщается, что погибли три девушки и один молодой человек. Всем им было по 20 лет. Сам нападавший был ликвидирован на месте. Произошедшее было записано на видео. "Вам не нужно больше двух-трех секунд, чтобы найти цель нападения. Солдаты на месте происшествия отреагировали сразу же и убили нападавшего", – цитирует издание Haaretz генерального инспектора полиции Израиля Рони Альхейша. Произошедшее он расценил как теракт. Район атаки был закрыт для движения транспорта в обоих направлениях. Сообщается, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Тем временем в СМИ появилась информация о личности водителя грузовика. Местные издания утверждают, что за рулем сидел Фати аль-Канбар, проживавший в столице Израиля. Сообщается, что правоохранителям также стал известен адрес проживания подозреваемого, там проводятся обыски. Тем временем российские дипломаты выясняют, не было ли среди пострадавших от наезда грузовика граждан России.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В русскоязычном сегменте интернета продолжает набирать популярность ролик, на котором запечатлена схватка жителя Минска с ковром. Молодой человек, по всей видимости, отрабатывал на безответном спарринг-партнере приемы самообороны. Особую пикантность записи придал наложенный поверх звуковой ряд, достойный разворачивающегося эпичного противостояния...»

сегодня, 17:46
Бойцам Росгвардии выдадут автоматы для подводной стрельбы

Серийное производство модифицированного автомата двухсредного специального (АДС), способного стрелять из под воды, начнется с 2018 года, пообещал его производитель. Он добавил, что уже получил заказы от Росгвардии, Министерства обороны и спецслужб...»

сегодня, 17:30
Журналист Вадим Речкалов умер в 52 года

На 53-м году жизни скончался известный российский журналист Вадим Речкалов, передает "Московский комсомолец"..»

сегодня, 17:30
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сегодня, 16:59
Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека...»

сегодня, 16:28
Устроивший перестрелку с полицией работал в тире

Подозреваемым в деле об убийстве мужчины на юго-востоке Москвы стал сосед жертвы 26-летний Сергей Остапенко. Мужчина попытался скрыться с места происшествия, оказал сопротивление сотрудникам полиции, после чего свел счеты с жизнью. Стали известны новые обстоятельства дела...»

сегодня, 15:46
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