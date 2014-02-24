Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

8 января 2017, воскресенье, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Наезд грузовика на толпу в Иерусалиме сняли на видео

Генеральный инспектор полиции Израиля Рони Альхейш назвал наезд грузовика на толпу людей в Иерусалиме терактом. Согласно последним данным жертвами атаки стали четыре человека.Сообщается, что водитель направил грузовик на группу израильских военных, которые только вышли из автобуса. Согласно последним данным, пострадали 15 человек, четверо погибли. Сообщается, что погибли три девушки и один молодой человек. Всем им было по 20 лет. Сам нападавший был ликвидирован на месте. Произошедшее было записано на видео. "Вам не нужно больше двух-трех секунд, чтобы найти цель нападения. Солдаты на месте происшествия отреагировали сразу же и убили нападавшего", – цитирует издание Haaretz генерального инспектора полиции Израиля Рони Альхейша. Произошедшее он расценил как теракт. Район атаки был закрыт для движения транспорта в обоих направлениях. Сообщается, что трое раненых находятся в тяжелом состоянии. Тем временем в СМИ появилась информация о личности водителя грузовика. Местные издания утверждают, что за рулем сидел Фати аль-Канбар, проживавший в столице Израиля. Сообщается, что правоохранителям также стал известен адрес проживания подозреваемого, там проводятся обыски. Тем временем российские дипломаты выясняют, не было ли среди пострадавших от наезда грузовика граждан России.

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