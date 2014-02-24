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Наезд грузовика на ярмарку в Берлине попал на видео

23 декабря 2016, пятница, 09:30 – ИА СОЧИ-24

Наезд грузовика на ярмарку в Берлине попал на видео
Наезд грузовика на ярмарку в Берлине попал на видео
В Германии продолжаются поиски уроженца Туниса Аниса Амри, который подозревается в атаке на рождественскую ярмарку в Берлине. Сам момент нападения был заснят камерой видеорегистратора в автомобиле одного из случайных свидетелей.
Установленная в машине камера смогла записать атаку на посетителей рождественской ярмарки в Берлине, когда грузовик буквально снес все, что стояло у него на пути. Страшные кадры опубликовало издание Bild. На видео запечатлены самое начало нападения, когда многотонный автомобиль заехал на ярмарку, и его конец, когда грузовик остановился, перегородив одну из улиц немецкой столицы."Всего через несколько секунд после того как грузовик въехал в рождественскую ярмарку, навстречу мне побежали кричащие люди", – рассказал очевидец. "Я сразу развернулся, когда увидел, что есть проблемы. Было ясно, что случилось что-то страшное", – добавил он. Правда, по его собственному признанию, что именно произошло, мужчина так и не понял. Тем временем в Германии продолжается операция по поиску подозреваемого в совершении преступления уроженца Туниса Аниса Амри. Выяснилось, что мужчина попал в объектив камер видеонаблюдения уже после атаки. Его, одетого в объемную зимнюю куртку и шапку, засняли возле мечети на Перлебегер штрассе на западе Берлина.Журналистам удалось отыскать в Тунисе мать предполагаемого террориста Нур Эль Худу Хассани. "Я хочу, чтобы о моем сыне открылась правда. Если он виновен, то пусть понесет ответственность, и я откажусь от него перед Богом. Если он ничего не делал, я хочу, чтобы права моего сына были восстановлены", – цитирует The Guardian женщину. Она считает, что кто-то мог украсть документы молодого человека, чтобы таким образом отвести подозрения от себя и скомпрометировать его. Нур Эль Худа Хакссани рассказала, что не замечала никаких признаков радикализации убеждений сына, когда он связывался с ней по телефону.На поиски лучшей доли Анис Амри уехал в 2011 году. В Швейцарии ему не удалось найти подходящую работу, и тогда он перебрался в Германию. Согласно документам, молодому человеку грозила депортация. Генеральный прокурор предложил награду до 100 тысяч евро за информацию, которая поможет задержать предполагаемого террориста. Напомним, 19 декабря злоумышленник на грузовике врезался в толпу людей, пришедших на рождественскую ярмарку Брайтшайдплац в центре Берлина. Жертвами теракта стали более десятка человек. Еще около 50 попали в больницы в тяжелом состоянии. Тот, кто совершил это преступление, до сих пор разгуливает на свободе.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 13:13
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сегодня, 12:58
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Выяснились новые подробности жестокого убийства гражданина Китая возле столичного торгового центра "Москва". По предварительной информации, целью злоумышленников стали деньги мужчины...»

сегодня, 12:45
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