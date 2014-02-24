Наглый Порошенко присвоил себе "воздух" Донбасса

23 января 2017, понедельник, 17:58 – ИА СОЧИ-24



Наглый Порошенко присвоил себе "воздух" Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о создании военно-воздушной зоны "Восток" над Донбассом, что позволит Киеву обеспечить полный контроль над местными самопровозглашенными республиками. Эксперты называют этот шаг очередной провокацией украинского руководства.Военно-воздушный район "Восток" станет уже четвертой подобной зоной над территорией Украины. В задачу командования этого района будет входить контроль над воздушным пространством Донбасса, на территории которого украинские войска продолжают вести так называемую антитеррористическую операцию, результатом которой стала гибель сотен и тысяч простых мирных граждан. При этом эксперты отмечают, что данный шаг Киева не следует целям урегулирования конфликта, но ведет лишь к его эскалации. "То, что они делают в районе Донбасса и Крыма, – это провокация в сторону России, чтобы она как-то отреагировала на это. Это несет угрозу, но не думаю, что дойдет до реальных действий: сбивания самолетов например", – прокомментировал ситуацию Life политолог Алексей Леонков. Как писали ранее Dni.Ru, председатель Народного совета Донецкой республики Денис Пушилин прокомментировал слова главы МВД Украины Арсена Авакова, призвавшего пограничников готовиться к захвату границы между самопровозглашенной республикой и Россией. По словам политика, в этом случае украинскую армию ожидают новые поражения. "Раньше для Украины все это заканчивалось котлами. Если они сейчас на это решатся, то опять будут новые котлы", – сказал он.

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