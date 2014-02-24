Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа

22 февраля 2017, среда, 17:29 – ИА СОЧИ-24



Наивный Порошенко загоняет себя в ловушку Трампа

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что доволен тем, как выстраиваются его отношения с американским лидером Дональдом Трампом. Однако в то же время он посетовал, что двухсторонним контактам мешает часть украинской политической элиты.По словам Порошенко, он доволен тем, как "наводятся мосты" с новой администрацией Белого дома. "Были два чрезвычайно эффективных телефонных разговора с президентом США Дональдом Трампом", – заявил глава украинского государства на заседании руководящего состава Вооруженных сил Украины. Тем не менее, считает Порошенко, установлению хороших двухсторонних контактов мешают некоторые украинские политики. "Я очень разочарован тем, что ряд украинских политиков нанимает себе лоббистов в Вашингтоне, плетет интриги и создает помехи отечественной дипломатии, которая работает над углублением американо-украинского партнерства", – подчеркнул Порошенко. Однако какие-либо конкретные имена украинский лидер называть отказался.Впрочем, политологи уверены, что Порошенко обманывает себя относительно доброжелательности Трампа по отношению к нему. Так, профессор Академии военных наук, американист Сергей Судаков считает, что американский лидер готовится к проведению жесткой политики по отношению к украинскому руководству, активно собирая для этого компромат на первых лиц государства, прежде всего самого Порошенко. По его словам, чем больше компромата на президента Украины будет в распоряжении главы Белого дома, тем более сговорчивым станет Порошенко. Кроме того, полагает эксперт, это позволит Вашингтону сэкономить финансовые средства на поддержку киевского режима. "В ответ на очередную просьбу Петра Алексеевича денег можно всегда помахать перед его носом определенным компроматом и сказать, что "эта бумажка стоит намного дороже, чем та поддержка, которую мы можем тебе оказать", – подчеркнул ранее аналитик в комментарии для "Свободной прессы".Более того, специалисты прогнозируют, что при новом главе Белого дома политика США на украинском направлении серьезно изменится. Прежде всего это касается самого Порошенко, которому, как утверждают политологи, уже ищут замену. Среди причин называется общая неудовлетворительная ситуация в стране, а также тот факт, что президент и его окружение во время предвыборной кампании в США приняли сторону кандидата от демократов Хиллари Клинтон. В любом случае, уверены эксперты, для большей конкретики стоит дождаться формирования конкретных черт внешней политики администрации Трампа, в том числе определения контуров российско-американских отношений. От этого и будет зависеть судьба нынешней украинской политической элиты.

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