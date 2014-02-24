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Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"
19 января 2017, четверг, 16:59 – ИА СОЧИ-24
Браз нашли мертвой в населенном
пункте Сакуарема. Полиция расследует случившееся как возможное убийство.
По информации
правоохранительных органов, в доме певицы незадолго до ее гибели были замечены
двое неизвестных, сообщает интернет-портал UOL. Информация о смерти была подтверждена пресс-службой
местной гражданской полиции. По данным пожарной охраны, команда огнеборцев была вызвана на место происшествия в
6 часов утра. Приехав на вызов, они потушили возгорание в автомобиле
Honda Civic, где на заднем
сидении нашли полностью обгоревшее тело певицы.Перед этим в 03:50 ту же пожарную команду вызывали, чтобы потушить возгорание в мансарде отеля. Местная
полиция расследует, были ли связаны между собой эти два инцидента. Лоалва Браз родилась в
1953 году в Рио-де-Жанейро. Всемирную известность она получила после того, как
переехала во Францию. Там Браз стала солисткой франко-бразильской поп-группы
Kaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", которая заняла первые
строчки в хит-парадах многих стран.В последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро. Она владела небольшой
гостиницей на побережье штата.
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