Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"

19 января 2017, четверг, 16:59 – ИА СОЧИ-24



Найден обгоревший труп исполнительницы хита "Ламбада"

Бразильская певица Лоалва Браз, ставшая известной после исполнения в 1989 году песни "Ламбада", найдена мертвой в Рио-де–Жанейро. Ее обгоревший труп был обнаружен в собственной машине.Браз нашли мертвой в населенномпункте Сакуарема. Полиция расследует случившееся как возможное убийство.По информацииправоохранительных органов, в доме певицы незадолго до ее гибели были замеченыдвое неизвестных, сообщает интернет-портал UOL. Информация о смерти была подтверждена пресс-службойместной гражданской полиции. По данным пожарной охраны, команда огнеборцев была вызвана на место происшествия в6 часов утра. Приехав на вызов, они потушили возгорание в автомобилеHonda Civic, где на заднемсидении нашли полностью обгоревшее тело певицы.Перед этим в 03:50 ту же пожарную команду вызывали, чтобы потушить возгорание в мансарде отеля. Местнаяполиция расследует, были ли связаны между собой эти два инцидента. Лоалва Браз родилась в1953 году в Рио-де-Жанейро. Всемирную известность она получила после того, какпереехала во Францию. Там Браз стала солисткой франко-бразильской поп-группыKaoma. В 1989 году коллектив записал песню "Ламбада", которая заняла первыестрочки в хит-парадах многих стран.В последние годы певица проживала в Рио-де-Жанейро. Она владела небольшойгостиницей на побережье штата.

СОЧИ 24