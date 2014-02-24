Найден простой способ отдалить старость

14 февраля 2017, вторник, 19:13 – ИА СОЧИ-24



Найден простой способ отдалить старость

Ученые из Университета Бригама Янга в США нашли элементарный способ замедлить процесс старения. Для этого нужно сократить количество потребляемых калорий, то есть меньше есть.Специалисты выяснили,что сокращение количества потребляемой пищи отдаляет старость. Это происходит потому, чторибосомы при голодании снижают собственную активность. В свою очередь, это дает имбольше клеточных ресурсов для самовосстановления.Ученыедоказали, что нарушение баланса между темпами восстановления и износа рибосом сокращаетжизнь и приводит к развитию различных заболеваний, передает сайт УниверситетаБригама. В снижении скорости синтеза белка в клетках свою эффективностьдоказали низкокалорийные диеты.Исследование проводилось на основании данных 30-летнего изучения связи между питаниеми длительностью жизни. В результате было установлено, что ограниченноеупотребление калорий на 40% продлевает жизнь.Для опытов использовалисьмыши, которых разделяли на две группы. Одних ограничивали в пище, а другиепитались нормально. Выяснилось, что у грызунов, евших меньше, скорость деленияклеток уменьшилась на 25%. При этом ускорилась замена поврежденных частейрибосом на новые.По мнению специалистов, полученные ими результаты доказываютпользу умеренного голодания. Будущие исследования покажут, как именно та илииная диета влияет на обмен веществ в клетках человека, и это позволитразработать стратегии по увеличению продолжительности жизни.

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