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Найден простой способ отдалить старость

14 февраля 2017, вторник, 19:13 – ИА СОЧИ-24

Найден простой способ отдалить старость
Найден простой способ отдалить старость
Ученые из Университета Бригама Янга в США нашли элементарный способ замедлить процесс старения. Для этого нужно сократить количество потребляемых калорий, то есть меньше есть.
Специалисты выяснили,
что сокращение количества потребляемой пищи отдаляет старость. Это происходит потому, что
рибосомы при голодании снижают собственную активность. В свою очередь, это дает им
больше клеточных ресурсов для самовосстановления.
Ученые
доказали, что нарушение баланса между темпами восстановления и износа рибосом сокращает
жизнь и приводит к развитию различных заболеваний, передает сайт Университета
Бригама. В снижении скорости синтеза белка в клетках свою эффективность
доказали низкокалорийные диеты.
Исследование проводилось на основании данных 30-летнего изучения связи между питанием
и длительностью жизни. В результате было установлено, что ограниченное
употребление калорий на 40% продлевает жизнь.
Для опытов использовались
мыши, которых разделяли на две группы. Одних ограничивали в пище, а другие
питались нормально. Выяснилось, что у грызунов, евших меньше, скорость деления
клеток уменьшилась на 25%. При этом ускорилась замена поврежденных частей
рибосом на новые.
По мнению специалистов, полученные ими результаты доказывают
пользу умеренного голодания. Будущие исследования покажут, как именно та или
иная диета влияет на обмен веществ в клетках человека, и это позволит
разработать стратегии по увеличению продолжительности жизни.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 21:45
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