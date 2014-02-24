|16 января, понедельник
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Найден способ похудения без диет и тренировок
16 января 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24
Чтобы похудеть, ученый-психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского университета в Великобритании предлагает всем желающим воспользоваться новым мобильным приложением.
сообщает издание The Telegraph. В этом приложении, разработанном Лоуренс совместно с группой коллег-исследователей, пользователю доступны изображения разнообразной еды, из которых необходимо выбрать полезные для здоровья продукты.
Психолог утверждает, что при использовании программы в течение десяти минут в день, чтобы калорийность ежесуточного рациона снизилась в среднем на 200 килокалорий. Исследователь напоминает, что работа созданного ею приложения основана на нейробиологии, согласно которой человек предпочитает более жирную и сладкую пищу, поскольку она запускает систему "вознаграждения" в головном мозге, стимулирующую производство дофамина и эндорфинов. Программа, созданная британскими психологами, позволяет формировать у людей иные предпочтения.Эффективность работы новой программы для похудения исследователи проверили на 83 взрослых добровольцах. В течение недели они четыре раза прибегали к использованию приложения. За это время всем им удалось похудеть. При этом
пищевая ценность суточного рациона в среднем была снижена на 220 килокалорий.Тем временем диетологи напоминают: при любом весе организм имеет определенную ежесуточную потребность в белках, жирах, углеводах и комплексе различных микроэлементов. Как писали Dni.Ru, основной ошибкой большинства худеющих становится так называемый принцип "из крайности в крайность". Задавшись целью сбросить лишний вес, человек зачастую пропускает приемы пищи, а то и вовсе голодает.
Источник:
В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
|ОБЩЕСТВО
|ЭКОНОМИКА
|ПОЛИТИКА
|ПРОИСШЕСТВИЯ
|КУЛЬТУРА
|ТУРИЗМ
|СПОРТ
|В МИРЕ
|НЕДВИЖИМОСТЬ
|Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
|Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru
|Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
|2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна.
| «СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.