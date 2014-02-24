Найден способ похудения без диет и тренировок

16 января 2017, понедельник, 14:29 – ИА СОЧИ-24



Найден способ похудения без диет и тренировок

После новогодних праздников многие с грустью констатировали заметную прибавку в весе. Однако британские исследователи нашли новый способ похудения без особых дополнительных усилий.Чтобы похудеть, ученый-психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского университета в Великобритании предлагает всем желающим воспользоваться новым мобильным приложением.сообщает издание The Telegraph. В этом приложении, разработанном Лоуренс совместно с группой коллег-исследователей, пользователю доступны изображения разнообразной еды, из которых необходимо выбрать полезные для здоровья продукты.Психолог утверждает, что при использовании программы в течение десяти минут в день, чтобы калорийность ежесуточного рациона снизилась в среднем на 200 килокалорий. Исследователь напоминает, что работа созданного ею приложения основана на нейробиологии, согласно которой человек предпочитает более жирную и сладкую пищу, поскольку она запускает систему "вознаграждения" в головном мозге, стимулирующую производство дофамина и эндорфинов. Программа, созданная британскими психологами, позволяет формировать у людей иные предпочтения.Эффективность работы новой программы для похудения исследователи проверили на 83 взрослых добровольцах. В течение недели они четыре раза прибегали к использованию приложения. За это время всем им удалось похудеть. При этомпищевая ценность суточного рациона в среднем была снижена на 220 килокалорий.Тем временем диетологи напоминают: при любом весе организм имеет определенную ежесуточную потребность в белках, жирах, углеводах и комплексе различных микроэлементов. Как писали Dni.Ru, основной ошибкой большинства худеющих становится так называемый принцип "из крайности в крайность". Задавшись целью сбросить лишний вес, человек зачастую пропускает приемы пищи, а то и вовсе голодает.

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