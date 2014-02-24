Найден способ заснуть вовремя

Сон – одно из немногих доступных человеку бесплатных удовольствий, однако некоторые лишены и его. Ученые из США вместе с коллегами из Швеции провели множество исследований и нашли наконец эффективный способ, помогающий людям засыпать вовремя. По мнению авторов научной статьи, опубликованной в журнале Current Biology, вылазки на природу в выходные помогут в будни заснуть вовремя. Исследователи также советуют проводить больше времени на солнце. Вечером же, напротив, рекомендуется ограничить яркое электрическое освещение.К таким выводам биологи пришли во время наблюдений за 14 добровольцами, страдающими расстройствами сна. В ходе экспериментов девять человек из этой группы на выходных отправились за город. Остальные провели уик-энд дома.В результате оказалось: те, кто отдыхали на природе, смогли восстановить режим сна и в будни засыпали вовремя. А домоседы продолжали страдать от бессонницы.По мнению ученых, на время, необходимое человеку на отход ко сну, определяющее влияние оказывает уровень мелатонина в шишковидном теле и крови. Изменение количества этого гормона, в свою очередь, зависит от уровня освещенности.Ранее сообщалось, что ученые из Великобритании перечислили основные, по их мнению, условия для здорового сна людей. Медики советуют ложиться в кровать в носках, чтобы сохранять ноги в тепле, и выгонять кошек и собак из спальни, чтобы они не тревожили сон. Как писали Dni.Ru, врачи рекомендуют воздерживаться от еды, питья и алкоголя за три часа до сна. Эксперты также советуют не пользоваться в спальнях планшетами и смартфонами.
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»
Общественное движение "Антимайдан" проводит серию одиночных пикетов у офиса главы Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального в Санкт-Петербурге. Участники акции выступают против выдвижения блогера кандидатом в президенты России...»
Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает сегодня свой 53-й день рождения. Главу нижней палаты российского парламента поздравили политики, коллеги-депутаты, а также члены российского политологического сообщества...»
О том, какой погоды от февраля стоит ждать москвичам рассказал директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он отметил. что пока жители и гости города могут наслаждаться привычными и стандартными для зимы в столичном регионе температурами, однако со временем воздух будет охлаждаться сильнее...»
Молодая москвичка Наталья Меламед пропала 24 января после ссоры с родителями и с молодым человеком. 3 февраля в красногорском лесу было найдено тело девушки и дальнейшая проверка подтвердила самые худшие опасения близких пропавшей – это была именно она...»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на очередном съезде партии прокомментировал скандал, возникший в российско-белорусских отношениях на фоне недопонимания в экономических вопросах. Он пристыдил белорусского лидера за желание получать безвозмездную поддержку из запада, и с востока, однако подчеркнул, что Россия всегда будет поддерживать теплые отношения со своими соседями...»